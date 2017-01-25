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MB Faiz Kararı Sonrası Dolar 3.85 Lirayı Aştı
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MB Faiz Kararı Sonrası Dolar 3.85 Lirayı Aştı

Merkez Bankası politika faizini yüzde 8.0'de sabit tutunca,dolar yeniden 3.85 lira seviyesini aştı.

MB Faiz Kararı Sonrası Dolar 3.85 Lirayı Aştı

Merkez Bankası'nın, piyasalarda artış beklenmesine karşın, politika faizini yüzde 8.0'de sabit tutunca, dün 9 kuruş birden yükselerek 3.82 lirayı aşan dolar yeniden bu düzeyi geçerek 3.8545 liraya, faiz kararı sonrası 4.10 lirayı aşan euro da 4.1348 liraya kadar yükseldi.

TL EN KÖTÜ PERFORMANSI GÖSTERDİ

Bu gelişmelerin ardından dolar karşısındaki günlük kayıpları yüzde 1.6'yı aşan lira, ABD para birimi karşısında en kötü performansı gösteren gelişmekte olan ülke para birimi oldu.

Bankalar, önceki haftadan bu yana, Merkez Bankası'nın haftalık repo ihalesi açmaması üzerine kullandıkları yüzde 10 faizli "geç likidite penceresi imkanı"nı, faizin yüzde 11'e çıkarıldığı dünkü kararın ardından, bugün kullanmadılar.

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