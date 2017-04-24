MB / Çetinkaya: Para Politikası Fiyat İstikrarını Sağlama Yönünde Etkin Şekilde Kullanılıyor

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, son dönemde hızlı yükselen enflasyonda "belirgin bir iyileşme sağlanana kadar" para politikasındaki sıkı duruşu koruyacaklarını belirterek, "Para politikası fiyat istikrarını sağlama yönünde etkin şekilde kullanılıyor" dedi.



Merkez Bankası'nın Genel Kurul toplantısında konuşan Çetinkaya, 2016 yılında enflasyon görünümüne karşı sıkı, döviz likiditesinde dengeleyici ve finansal istikrarı destekleyici politika duruşunu koruduklarını vurguladı ve şu değerlendirmeyi yaptı:



"2016 yılının Kasım ayında, küresel ekonomi politikalarına ilişkin devam eden belirsizlikler ve ABD politika faizi beklentilerinin yukarı yönlü güncellenmesi, diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de finansal piyasalarda oynaklığa ve döviz kurunda yükselişe neden oldu.



"Bu gelişmelerin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkilerini sınırlamak amacıyla, Kasım ayında bir miktar parasal sıkılaştırma gerçekleştirdik.



"Ocak ayında ise döviz kuru piyasasındaki bu aşırı hareketlerin fiyat istikrarı üzerindeki olumsuz etkisini sınırlamak amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırmaya gittik.



"Para politikası fiyat istikrarını sağlama yönünde etkin şekilde kullanılıyor. 2017 yılının başında döviz piyasasında iktisadi temellerden kopuk ve sağlıksız fiyat oluşumları gözlendi.



"Döviz kurunda yaşanan bu şoklar bir yandan iktisadi faaliyette kayda değer bir yavaşlamaya neden olurken diğer yandan enflasyonist baskıları artırıp orta vadeli görünümde bozulma riski yarattı.



"Mevcut politikalarımızı enflasyon üzerindeki riskleri dengelemeye yönelik sıkı bir duruş olarak tanımlamaktayız. Para politikası kararları alınırken orta vadeli enflasyon görünümünü dikkate aldığımızı hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu nedenle enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşumuzu koruyacağız."



Merkez Bankası bünyesinde yeniden yapılanmaya giderek Yapısal Ekonomik Araştırmalar birimimizi kurduklarını da anımsatan Çetinkaya, "Böylelikle, reel sektörle yakın iletişim halinde enflasyonla mücadelede yapısal alanlarda çözüm önerileri geliştirecek bir kurumsal kapasite oluşturmuş bulunuyoruz" dedi ve şöyle devam etti:



"Bu yeni birimimiz politika oluşturma sürecine destek sağlama çalışmaları ve yürüttüğü araştırmalara ilave olarak iki önemli konuda da faaliyette bulunuyor.



"Bunlardan ilki Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi) kapsamındaki faaliyetlerden oluşuyor.



"Diğeri ise reel sektöre ilişkin bölgesel ve sektörel saha bilgisi derlenmesine ilişkin çalışmaları kapsıyor. Bu iki önemli konuya sırasıyla kısaca değinmek istiyorum.



İletişim alanında güncel teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sosyal medya araçlarını daha aktif şekilde kullanmaya başladık.



"Bankamız çalışanlarının görüşlerini kamuoyu ile paylaşabilmeleri, tartışmaya açmaları ve ekonomi gündemine zamanlı katkıda bulunabilmeleri amacıyla, "Merkezin Güncesi" adlı blog sitesini açtık.



"Yeni iletişim faaliyetlerimizle, farklı hedef kitlelerin bilgi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik uygulamalarımızı büyük ölçüde iyileştirmiş bulunuyoruz.







"Diğer taraftan, para politikası fiyat istikrarını sağlama yönünde etkin şekilde kullanılıyor. Önümüzdeki dönemde yapısal alanlarda atılacak adımların fiyat istikrarına kalıcı biçimde ulaşılmasına katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.



"Bankamız geçmişte olduğu gibi bugün de ekonomik istikrara ve ülke refahına katkı yapmayı amaçlayarak faaliyetlerini sürdürüyor." - İstanbul