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MB Bahar Dönemi Yatırım Anketi Yayımlandı
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MB Bahar Dönemi Yatırım Anketi Yayımlandı

2016'da yapılan brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari artış oranı beklenenden yüksek gerçekleşerek yüzde 26,8 oldu.

MB Bahar Dönemi Yatırım Anketi Yayımlandı

2016'da yapılan brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari artış oranı beklenenden yüksek gerçekleşerek yüzde 26,8 oldu.

Kaynak: Dunya.com

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