MB Bahar Dönemi Yatırım Anketi Yayımlandı
2016'da yapılan brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari artış oranı beklenenden yüksek gerçekleşerek yüzde 26,8 oldu.
2016'da yapılan brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari artış oranı beklenenden yüksek gerçekleşerek yüzde 26,8 oldu.
Kaynak: Dunya.com
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