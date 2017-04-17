MB Anketinde 12 Ay Sonrası Dolar Beklentisi 3.94 Liraya Çıktı

Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre, yılsonu dolar kuru beklentisi bir kuruş düşerken, 12 ay sonrasının beklentisi iki kuruş yükseldi.



Merkez Bankası'nın finansal ve reel sektörde karar alıcı, uzman kişiler, profesyoneller ile yabancı finans kuruluşlarının uzmanları arasından seçilen 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2017 yılı Nisan ayı Beklenti Anketi" yayımlandı.



Merkez Bankası açıklamasında, "2017 yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3.85 lirayken, bu anket döneminde 3.84 lira oldu. 12 ay sonrası beklentisi ise bir önceki anket döneminde 3.92 lirayken, bu anket döneminde 3.94 liraya yükseldi" denildi.



Enflasyon beklentisi yükseldi



Nisan ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 0.91 düzeyinden, bu anket döneminde yüzde 0.95'e yükseldi. Mayıs ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0.62 ve yüzde 0.60 oldu. Haziran ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0.24 olarak gerçekleşti.



Yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket döneminde yüzde 9.08 düzeyindeyken, bu anket döneminde yüzde 9.28'e yükseldi. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 8.27 ve yüzde 7.87 olarak belirlendi.



Cari işlemler açığı ve büyüme



2017 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 35.8 milyar dolar düzeyinde bulunurken, bu anket döneminde 35.7 milyar dolara indi. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek 38.5 milyar dolar oldu.



Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2017 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre 0,1 puan artarak yüzde 3.0'e çıkarken, gelecek yıla yönelik büyüme beklentisi yüzde 3.5'ten yüzde 3.7'ye yükseldi. - İstanbul