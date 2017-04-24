MB Anketi: Yatırımlar Öngörülenden Yüksek Arttı

– Merkez Bankası 2017 yılı bahar dönemi yatırım anketi sonuçları, geçen yılın aynı dönemine göre öngörülenden yüksek olarak yüzde 26.8 artış gösterdi.



Merkez Bankası'nın, tamamı imalat sanayinde faaliyet gösteren 2063 işyerinin yanıtlarından oluşan anket sonuçlarına göre, 2017 yılındaki yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre öngörülen cari artış oranı da yüzde 21.5 gerçekleşerek 2016 yılı Güz döneminde öngörülenden daha yüksek oldu.



Anket sonuçlarında, 2017 yılında yapılması öngörülen yatırım harcamalarının 2016 yılına göre değişimi işyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiği belirtilerek, "2016 yılı Güz dönemine göre, 500'den fazla kişi çalıştıran işyerlerinde yüzde 27.4 ile daha yüksek bir artış beklendiği, 50 ile 249 arasında kişi çalıştıran ve 250 ile 499 kişi arasında kişi çalıştıran işyerlerinde ise sırasıyla yüzde 10.9 ve yüzde 12.5 ile daha düşük bir artış öngörüldü" denildi.



2017 yılı Bahar döneminde, brüt yatırım harcamalarındaki gelişmeler mal grupları bazında değerlendirildiğinde, anket sonuçları 2016 yılında yüzde 35.3 ile en yüksek yatırım harcaması artışının dayanıksız tüketim malları üreten işyerlerinde olduğunu gösterdi. 2017 yılı için ise sırasıyla yüzde 27.7 ve yüzde 27.5 ile en yüksek yatırım harcaması artışının yatırım malları ve ara mallar üreten işyerlerinde öngörüldüğü saptaması yapıldı. - İstanbul