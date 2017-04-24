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MB Ağırlıklandırma Yöntemini Değiştirdi
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MB Ağırlıklandırma Yöntemini Değiştirdi

Reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranı istatistikleri ağırlıklandırma yöntemi değiştirildi.

MB Ağırlıklandırma Yöntemini Değiştirdi

Reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranı istatistikleri ağırlıklandırma yöntemi değiştirildi.

Kaynak: Dunya.com

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