MB Ağırlıklandırma Yöntemini Değiştirdi
Reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranı istatistikleri ağırlıklandırma yöntemi değiştirildi.
Reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranı istatistikleri ağırlıklandırma yöntemi değiştirildi.
Kaynak: Dunya.com
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