MB 2017 Enflasyon Öngörüsünü Yüzde 8.0'den Yüzde 8.5'e Yükseltti (2)

Merkez Bankası 2017 ve 2018 yılı sonuna ilişkin enflasyon öngörülerini, sırasıyla 0.5 ve 0.4 puan yükseltti.



Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nun sunumunda, 2017 yılı sonuna ilişkin enflasyon öngörüsünü yüzde 8.0'den yüzde 8.5'e ve 2018 sonu enflasyon öngörüsünü de yüzde 6.0'dan yüzde 6.4'e yükselttiklerini açıkladı.



Çetinkaya, daha önce 57 dolar olarak belirledikleri 2017 petrol fiyatı öngürüsünü de 55 dolara revize ettiklerini söyledi.



Sunumda, "Son aylarda yaşanan arz yönlü gelişmeler, baz etkileri ve döviz kurunun yansımaları enflasyonun hızlı bir yükseliş göstermesine neden oldu" diyen Çetinkaya, Merkez Bankası'nın "enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak için" Ocak ayından itibaren güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirdiğine işaret etti ve ekledi:



"Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecek. Uygulanan para politikası kur oynaklığı ve enflasyon baskılarını azaltmakta etkili oldu, sıkılaştırmanın ilk yansımaları finansal göstergelerde çıktı, enflasyondaki gecikmeli etki zamanla gözlenecek."



Sıkı para politikası duruşunun katkısıyla önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüşün başlamasının beklendiğini de vurgulayan Çetinkaya, "Bununla birlikte, enflasyonda kısa süre içinde gözlenen hızlı yükseliş fiyatlama davranışlarının yakından takip edilmesini gerektiriyor" dedi ve şöyle devam etti:



"Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek. Enflasyon görünümünü etkileyen faktörler yakından izlenecek, ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecek. İkinci çeyrekte iktisadi faaliyetin güç kazanmaya devam etmesi ve dış talepteki toparlanmanın desteğiyle net ihracatın büyümeye katkısının artması bekleniyor." - İstanbul