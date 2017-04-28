MB 2017 Enflasyon Öngörüsünü Yüzde 8.0'den Yüzde 8.5'e Yükseltti

Merkez Bankası 2017 ve 2018 yılı sonuna ilişkin enflasyon öngörülerini, sırasıyla 0.5 ve 0.4 puan yükseltti.



Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nun sunumunda, 2017 yılı sonuna ilişkin enflasyon öngörüsünü yüzde 8.0'den yüzde 8.5'e ve 2018 sonu enflasyon öngörüsünü de yüzde 6.0'dan yüzde 6.4'e yükselttiklerini açıkladı.



Çetinkaya, daha önce 57 dolar olarak belirledikleri 2017 petrol fiyatı öngürüsünü de 55 dolara revize ettiklerini söyledi. - İstanbul