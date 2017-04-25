Mazıdağı'nda Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Mazıdağı ilçesinde göreve yeni başlayan komandolar için tören düzenlendi ve şehitler için mevlit okutuldu.



İlçe Jandarma Komutanlığındaki törene, Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Halit Benek, İlçe Emniyet Müdürü Murat Karabulut ve Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Erdin de katıldı.



Törende, geçen mart ayında Mardin-Diyarbakır karayolunda patlayıcı kontrollü yapan güvenlik güçlerine yönelik saldırıda şehit olan askerler için mevlit okundu, dua edildi.



Törenin ardından, yeni göreve başlayan komandolar, görev yerlerine uğurlandı.