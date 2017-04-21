Mazıdağı Belediyesinin "Beyaz Masa Projesi"

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Mazıdağı Belediyesinde sosyal belediyecilik çalışmaları aralıksız sürüyor.



Belediye ekipleri, bünyesinde kurduğu "Beyaz Masa Projesiyle" ihtiyaç sahibi kişileri tespit ediyor.



Yapılan tespitler neticesinde yaşlı, kendi bakımını yapmakta güçlük çeken, vatandaşların evleri düzenli aralıklarla temizlenip, gıda yardımında bulunuluyor.



Ayrıca belediye tarafından görevlendirilen berberler yine bakıma muhtaç kişilerin evlerine giderek saç ve sakal tıraşı yapıyor.





"Temiz Çevre, Temiz Mazıdağı" sloganıyla hareket eden belediye ekipleri, genel temizlik çalışmalarını her gün sürdürüyor. Tanker suyu vasıtasıyla da ilçede bulunan tüm yol ve caddeler yıkanarak temizleniyor.





Alt yapı çalışmalarını hızlandıran Mazıdağı Belediyesi, kış ayında geçici olarak yaklaşık 50 kilometrelik yola mucur dökerek stabilize etti.



Yazın yaklaşmasıyla mevsim şartlarının elverişli hale gelmesiyle bu yolların beton asfaltla kaplanması için gereken ihale ve işlemler yapılıyor.