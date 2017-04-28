Mazi Kalbimde Bir Yara
MAZİ KALBİMDE BİR YARA etkinliği 2017-04-28 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
MAZİ KALBİMDE BİR YARA etkinliği 2017-04-28 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Sultanbeyli
Mekan : İBB Sultanbeyli Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Abdurrahman Gazi Mah. Belediye Cad. Sultanbeyli
Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 00: 00
Kategori : MAZİ KALBİMDE BİR YARA
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io