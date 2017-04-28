Mazi Kalbimde Bir Yara

MAZİ KALBİMDE BİR YARA etkinliği 2017-04-28 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Mazi Kalbimde Bir Yara

MAZİ KALBİMDE BİR YARA etkinliği 2017-04-28 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Sultanbeyli

Mekan : İBB Sultanbeyli Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Abdurrahman Gazi Mah. Belediye Cad. Sultanbeyli

Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 00: 00

Kategori : MAZİ KALBİMDE BİR YARA

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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