Mazgal Kapağı Hırsızları Suçüstü Yakalandı
Hatay’da’ın Kırıkhan ilçesinde mazgal kapalı hırsızları suçüstü yakalandı.
Hatay'da'ın Kırıkhan ilçesinde mazgal kapalı hırsızları suçüstü yakalandı.
Şehir merkezindeki mazgal kapaklarının çalınması nedeniyle harekete geçen Kırıkhan Belediyesi Zabıta ekipleri, 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Çaldıkları mazgal kapaklarını hurdacılara satan şahıslar Kırıkhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne getirilerek işlemleri yapıldıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Hırsızlık yaparken kullanılan at arabası ise zabıta ekipleri tarafından el konularak belediye garajına götürüldü. - HATAY