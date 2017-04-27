Mazgal Hırsızları Suçüstü Yakalandı

Kırıkhan ilçe merkezinde logar ve mazgal kapaklarının çalınması ile harekete geçen zabıta ekipleri hırsızlarını suçüstü yakaladı.



Kırıkhan Belediyesi zabıtası, ilçedeki bazı mazgal ve logar kapaklarının çalınarak hurdacılara satıldığını belirledi.



Şüpheli şahısları takibe alan zabıta ekipleri, at arabasıyla eskicilik yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.



Şahıslar güvenlik güçlerine teslim edilirken, eskicilere ait 2 at arabasına da el konuldu.