Mayko ne demek?
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Mayko ne demek?

Mayko ne demek?
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Trt 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda rol alan apartman görevlisi Bayram'ın annesi ile yaptığı konuşmada geçen "mayko" kelimesi seyircinin dikkatini çekti. Seyirci bölüm sonrası "mayko" kelimesinin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, Mayko ne demek? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trt 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda rol alan apartman görevlisi Bayram'ın annesi ile yaptığı konuşmada geçen "mayko" kelimesi seyircinin dikkatini çekti. Seyirci bölüm sonrası "mayko" kelimesinin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, Mayko ne demek? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MAYKO NE DEMEK?

Mayko kelimesi , balkan dillerinden olan Boşnakça' da "anne" anlamına gelmektedir. Boşnakçada anne anlamına gelen "majka" kelimesinin çekimli hali"majko"dur.

Mayko kelimesinin doğru yazılımı; "Majko" şeklindedir.

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