Mayıs Tatillerinde Biletler Akıllı Telefonlardan Alındı

1 Mayıs ve 19 Mayıs tarihleri kapsamındaki resmi tatilleri üçer günlük tatil fırsatına çevirmek isteyenler akıllı telefonlarına sarıldı ve planladıkları tatil rotaları için uygun fiyatlı uçak biletlerini araştırdı. Seyahatseverlerin yaklaşık yüzde 60'ı uçak biletlerini akıllı telefonlarını kullanarak aldı.



Bu yıl resmi tatillerin birçoğu hafta sonuna denk geldiği için çalışanların geçtiğimiz senelerin aksine fazla tatil yapma seçeneği bulunmuyor. Türkiye'de milyonlarca çalışan ve aileleri için 2017'nin ilk üç günlük tatil fırsatı Pazartesi gününe denk gelen 1 Mayıs ve öncesindeki hafta sonu; Mayıs ayındaki ikinci üç günlük tatil fırsatı ise 19 Mayıs'ın denk geldiği Cuma günü ve devamındaki hafta sonu olacak. Türkiye'nin en fazla tercih edilen uçak bileti satış sitelerinden Enuygun'un verilerine göre, çok sayıda çalışan 2017'nin ilk tatil fırsatları için akıllı telefonlarına sarıldı ve hem yurt dışında hem de yurt içinde gitmeyi hedefledikleri tatil rotaları için uçak bileti satın aldı. Türkiye'de önemli bir kesim online alışverişini bilgisayar üzerinden yapmayı sürdürse de yapılan analize göre seyahatseverlerin yaklaşık yüzde 60'ı uçak biletlerini akıllı telefonlarını kullanarak aldı.



Mayıs tatilcileri yurt dışında Amsterdam, Paris ve Berlin'i tercih ediyor



Yapılan analizin sonuçlarına göre, Mayıs ayında kısa süreli tatil yapacaklar yurt dışında en çok Amsterdam, Paris ve Berlin'i tercih ediyor. Londra, Bremen gibi rotalar da yurt dışı seyahatleri kapsamında diğer popüler rotalar olarak dikkat çekerken, yurt içinde ise İzmir, Antalya ve Adana kısa süreli seyahatler için en fazla uçak biletinin alındığı yerler oldu. Mayıs tatilleri için en çok uçak biletini yaklaşık yüzde 60 oranla kadınlar alırken, biletlerin büyük çoğunluğu pazartesi ve salı günleri akşam 20: 00-22.00 saatleri arasında satıldı.



Online uçak bileti alanların yüzde 44'ü 19-29 yaş arası



Türkiye'deki genel duruma bakıldığında online uçak bileti alanların yüzde 64'ünü erkekler, yüzde 36'sını ise kadınlar oluşturuyor. Kullanıcıların yaş aralığına baktığımızda ise 19-29 yaş arasındaki kişiler, internetten online uçak bileti alanların yüzde 44'ünü oluşturuyor. Uçak bileti alanlar yurt içinde sırasıyla en çok İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Adana ve Trabzon'a; yurt dışında da Almanya, Azerbaycan, Hollanda, Fransa ve Ukrayna'ya uçuyor.



Yüzde 80'i tek çekim ile ödeme yapıyor



İnternet kullanıcılarının yüzde 80'i uçak bileti alırken kredi kartından tek çekim yaptırmayı tercih ediyor. Sadece yüzde 20'lik bir kısım taksitli olarak bilet alıyor. Mobil satışlara bakıldığında ise bu oran özellikle son yıllarda çok hızlı büyüyor. - İSTANBUL