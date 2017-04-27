Mayıs'ta müzik ziyafeti var

Birbirinden ünlü sanatçılar ve birbirinden güzel konserlere ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), Mayıs ayındaki konser dizisiyle yine sanatseverlerin büyük beğenisini kazanacak. Ünlü oyuncu Yetkin Dikinciler'in anlatımı eşliğinde Babil Şarkıları ile start alacak Mayıs programı, Serap Çiftçi ile Dünya Çingene Şarkıları, La Voix Humaıne, Kerem Görsev Quartet ve İZDSO-Ege Brass konserleriyle renklenecek.

Mistik konser

Babil Kulesi Efsanesi'nden yola çıkarak hazırlanan "Babil Şarkıları" projesinde, 20 ülkenin en sevilen bestecilerinin eserlerine yer verilecek. Ülkelerin kendi dillerinden ve kültürlerinden özenle seçilerek hazırlanan zengin repertuvar, büyülü bir atmosferde, 3 boyutlu mapping ve görsel şovlarla sahneye gelecek. 64 kişilik Filarmonia İzmir Orkestrası'nın eşlik edeceği, soprano Patrizia Zanardi ve tenor Levent Gündüz'ün seslendireceği konserin şefi Tulio Gagliardo olacak. Sevilen tiyatro ve sinema sanatçısı Yetkin Dikinciler'in Babil Kulesi efsanesi anlatımı ve sunumları sayesinde mistik bir atmosferde geçecek konser, 3 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de Büyük Salon'da.

Hem müzik hem komedi

Dünyada birçok ülkede konserler veren Serap Çiftçi, Mart ayında Cemal Reşit Rey Konser Salonu İstanbul'da Türkiye prömiyerini yaptığı "Dünya Çingene Şarkıları" konseri ile bu kez İzmir'de sahne alacak. Sanatçı, 4 Mayıs Perşembe günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde saat 20.00'de Büyük Salon'da İzmirliler sanatseverlerle buluşacak. Proje direktörlüğünü İlker Kutlu Aktaş'ın yaptığı konsere, Asuman Dabak da konuk sanatçı olarak katılacak. Ünlü oyuncu, sürpriz parodileri ile izleyenleri kahkahaya boğacak. Serap Çiftçi'ye sanat direktörlüğünü Uğur Sayınbatur'un üstlendiği Kültür Modern Brass Ensemble ve Perküsyon Sanatçısı Hamdi Akatay eşlik edecek.

Opera sevenler için

9 Mayıs Salı saat 20.00'de La Voix Humaıne (İnsan Sesi) Küçük Salon'da sahnelenecek. Francis Poulenc'in 1959 yılında dünya prömiyerini yaptığı tek kişilik operası olan La Voix Humaine, kendisini terk eden sevgilisiyle telefonda konuşan, ismi belli olmayan bir kadının monoloğunu anlatıyor. Eserin librettosu Jean Cocteau'nun eserinden operaya dönüştürülmüş. Sahneye koyan Yiğit Günsoy, Piyano Demet Eytemiz, Soprano Şebnem Ağrıdağ.

Usta cazcılar buluşuyor

Kerem Görsev Quartet ve İZDSO konseri, 12 Mayıs Cuma saat 20.30 Büyük Salon'da gerçekleşecek. Usta caz piyanistlerinden Kerem Görsev, Kağan Yıldız, Ferit Odman ve Engin Recepoğulları'nın yer aldığı konser, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası işbirliğiyle gerçekleşecek.

Baroktan günümüze

Ege Brass konseri, 15 Mayıs Pazartesi saat 20.00'de Küçük Salon'da. Baroktan günümüze kadar gelen müzik türlerinin yanı sıra Latin, caz ve etnik müziklere de yer veren Ege Brass, grubunu perküsyon, piyano, akordion ve banjo ile zenginleştirdi. Konserde Tolga Bilgin ve Bahtiyar Matniyazov trompet, Kerim Gürerk korno, Ertürk İduğ trambon, Kenan Gökkaya tuba, Bora Peynirci de bateride yer alacak.

Sanatseverler, konser biletlerini AASSM, Kültürpark İzmir Sanat ve İsmet İnönü Sanat Merkezi gişelerinden temin edebilir. Bilgi için AASSM'nin 293 38 18 / 19 / 20 numaralı telefonları aranabilir, www.aassm.org.tr adresli site ziyaret edilebilir.

Sergi ve açık oturum

İstanbul Araştırma Enstitüsü ve İsmail Hakkı Tonguç Vakfı işbirliği ile "Düşünen Tohum, Konuşan Toprak" Sergisi, 10 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi giriş kat galerilerde sergilenecek. Sergi kapsamında, 10 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da AASSM Küçük Salon gerçekleştirilecek açık oturumu Işık Kansu yönetecek. "Tonguç'la Taş Taşımak" başlıklı açık oturuma Prof. Dr Bilsay Kuruç, Prof. Dr. Kemal Kocabaş ve Ekrem Işın konuşmacı olarak katılacak.