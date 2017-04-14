Mayıs'ta Azerbaycan'dan Bodrum'a Direkt Uçuş Planı

Bodrum'u yurt içi ve yurt dışında tanıtma faaliyetlerini sürdüren Bodrum Tanıtma Vakfı, 06-08 Nisan 2017 tarihleri arasında Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlenen 14. Uluslararası AITF Bakü Turizm Fuarına katıldı. Yapılan görüşmeler sonunda 2017 yılı turizm sezonu boyunca Azerbaycan'dan Bodrum'a direk uçuş seferleri planlandığı belirtildi.



14. Uluslararası Bakü AITF Turizm Fuarının ilk günü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Türkiye standını ziyaret etti. Bodrum Tanıtma Vakfı üyesi turizmciler ve Bodrum Tanıtma Vakfı yetkilileri de fuarda yer alarak tur operatörleri ile görüşmeler yaptı. Yapılan görüşmeler sonucunda 2017 yılı turizm sezonunda özel bir firma tarafından Mayıs ayı itibarıyla her gün Azerbaycan'dan Bodrum'a direkt uçuşların gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi. Haftada iki kez Azerbaycan'dan Bodrum'a direkt planlanan seferler ile 2017 yılı turizm sezonunda geçen yıla oranla Azerbaycan'dan Bodrum'a gelecek turist sayısında artış öngörüldüğü açıklandı.



Dünya markası Bodrum'u tanıtmak için her yıl 30'a yakın turizm fuarına katıldıklarını, direkt uçuşlarla da Bodrum'un önünün daha da açılmasını beklediklerini ifade eden Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Kocadon "Ülkemiz turizm ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan turizm kentlerimizin başında gelen Bodrum yarımadamızı yaptığımız çalışmalarla tanıtmaya devam ediyoruz. Bodrum Tanıtma Vakfı olarak Bodrum'a gönül vermiş turizmcilerimiz ve yatırımcılarımızla birlikte Bodrum'u geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmalarımızla Bodrum, yakın bir gelecekte tüm dünyada çok daha fazla merak uyandıran bir kent olarak anılmaya başlayacak ve bu da ülkemizin dışa açılan en medeni kapısı Bodrum'un geleceğine ışık tutacaktır. Yeter ki bizler inanalım, birbirimizi sevelim ve mücadelemizi sen ben demeden hep birlikte verelim" dedi. - MUĞLA