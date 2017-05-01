Mayıs 2017 Dünya Gündemi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya, Çin ve ABD'ye gerçekleştirmesi beklenen ziyaretler, Kazakistan'da düzenlenecek Suriye konulu Astana görüşmeleri, Fransa ve İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri, NATO Liderler Zirvesi ve ramazan ayının başlaması mayıs ayının öne çıkan gündem...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya, Çin ve ABD'ye gerçekleştirmesi beklenen ziyaretler, Kazakistan'da düzenlenecek Suriye konulu Astana görüşmeleri, Fransa ve İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri, NATO Liderler Zirvesi ve ramazan ayının başlaması mayıs ayının öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alıyor.
Mayıs ayında uluslararası gündemin bazı maddeleri şöyle sıralanıyor:
1 Mayıs
Dünyanın çeşitli yerlerinde 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlanacak.
Fransa'da 1 Mayıs nedeniyle Aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin her yıl düzenlediği etkinliğe cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen de katılacak.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığını Uruguay üstlenecek.
Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğince Gürcistan Parlamentosu milletvekilleri için resepsiyon verilecek.
Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek bir konferansta Hamas Siyasi Belgesi'ni resmi olarak açıklayacak.
Kenya'da Asya-Afrika Yasal Danışma Örgütünün (AALCO) 56. yıllık genel kurul toplantısı yapılacak. Toplantı 5 Mayıs'a kadar sürecek.
2 Mayıs
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli Londra'da temaslarda bulunacak.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in Londra'da temasları olacak.
Karadağ'da, Uluslararası Podgorica Kitap Fuarı başlayacak.
Fas Kralı Muhammed, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ı ziyaret edecek.
Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen Çin'e ziyaretinde bulunacak. Ziyaret, 5 Mayıs'a kadar sürecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Rusya'nın Soçi kentinde görüşecek.
Fas'ın başkenti Rabat'ta iki günlük Uluslararası Uydu ve Uzay Teknolojileri Konferansı yapılacak.
3 Mayıs
İngiliz Parlamentosu, erken genel seçim sebebiyle tatile girecek.
İngiltere'nin başkenti Londra'da 2 günlük "Güvenlik ve Terörle Mücadele Fuarı" başlayacak.
FBI Direktörü James Comey ABD Senatosu'nda Rusya oturumunda konuşacak.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.
Kazakistan'da Suriye konulu Astana görüşmeleri yapılacak.
Dünya Ekonomi Forumu, Güney Afrika'nın Durban kentinde konferans düzenleyecek. Etkinlik 5 Mayıs'a kadar devam edecek.
4 Mayıs
İngiltere'de yerel seçimler olacak.
Hollanda'nın Amsterdam kentinde Kraliyet ailesinin katılımıyla İkinci Dünya Savaşı Kurbanları Ulusal Anma Töreni yapılacak.
Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, New York'ta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.
Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Rusya soruşturması bağlamında FBI Direktörü James Comey'i dinleyecek.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 4. Dünya Medeniyetlerarası Diyalog Forumu düzenlenecek.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Finlandiya'da temaslarda bulunacak.
5 Mayıs
Hollanda'nın İkinci Dünya Savaşı Kurtuluş Günü kutlanacak.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ı ziyaret edecek.
6 Mayıs
İtalya'nın Floransa kentinde her yıl Avrupa Üniversitesinin "Birliğin Devleti" adıyla düzenlediği paneller serisinin AB liderleri Donald Tusk, Jean Claude Juncker, Antonio Tajani'nin katılımıyla yapılması bekleniyor.
- Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü davasının 4. yıl dönümü.
Hollanda'nın Rotterdam kentinde Trucas'ın düzenlediği 9. Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı düzenlenecek.
7 Mayıs
Fransa cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu olacak.
Almanya'nın Schleswig-Holstein Eyalet Meclisi seçimleri yapılacak.
Bosna Hersek'te Camiler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlenecek.
Malezya'da Asya Petro ve Gaz Konferansı gerçekleştirilecek.
8 Mayıs
Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) ofisinde, Türkiye'nin BM daimi temsilciliği tarafından Türk yemek günleri düzenlenecek. Etkinlik bir hafta sürecek.
9 Mayıs
9 Mayıs Zafer Bayramı nedeniyle Moskova'da Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni düzenlenecek.
- Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Sovyet ordusunun Nazi Almanyasını yenilgiye uğrattığı 9 Mayıs Zafer Bayramı nedeniyle kutlamalar yapılacak.
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Dünya Hidroelektrik Enerji Kongresi düzenlenecek. Etkinlik 11 Mayıs'a kadar sürecek.
10 Mayıs
Uluslararası Roma Açık Tenis Turnuvası başlayacak.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve beraberindeki milletvekili heyeti, İtalya'nın Milano kentinde vatandaşlarla buluşacak.
11 Mayıs
Avusturya'da Viyana 2017 Enerji Formu düzenlenecek.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman Roma'da Akdeniz İçin Birlik Parlamenterler Asamblesi toplantısına katılmak üzere İtalya'ya gelecek. Toplantı iki gün sürecek.
İngiltere Başbakanı Theresa May, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Londra'da Somali Konferansı'na ev sahipliği yapacak.
Anadolu Kültür Festivali İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilecek.
- Belçika'nın başkanı Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi toplanacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Moskova'da görüşecek.
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkelerinden uzman ve bilim çevrelerinin katılacağı forum düzenlenecek.
12 Mayıs
Bosna Hersek'te, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilen Foça Hünkar Camisi, Mostar Karagöz Bey Medresesi, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın katılımıyla açılacak.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Uluslararası Helal Ürün Fuarı düzenlenecek.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı yapılacak.
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Güneş Enerjisi Teknolojileri Fuarı düzenlenecek. Etkinlik 14 Mayıs'a kadar devam edecek.
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Tarım ve Gıda Fuarı düzenlenecek. Etkinlik 16 Mayıs'a kadar sürecek.
13 Mayıs
Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Katolikler için kutsal sayılan Portekiz'in Fatima kasabasına gidecek.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Keneşi Gençlik ve Spor Bakanları 2. Toplantısı gerçekleştirilecek.
Batı Şeria'da yerel seçimler olacak.
14 Mayıs
Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya seçimleri yapılacak.
Çin'in başkenti Pekin'de Uluslararası Nano Bilim ve Teknoloji Konferansı düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14-15 Mayıs'ta Bir Kuşak Bir Yol Uluslararası İşbirliği Forumu çerçevesinde Çin'i ziyaret etmesi bekleniyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in başkenti Pekin'e 2 günlük ziyarette bulunacak.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.
İsrail'de kuruluş yıl dönümü etkinlikleri yapılacak.
15 Mayıs
İsrail'in kuruluşunun Nakba (Büyük Felaket) adı verilen 69. yıl dönümünde Filistinliler protestolar düzenleyecek.
16 Mayıs
Belçika'nın Brüksel kentinde AB Genel İşler Konseyi toplanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 16-17 Mayıs tarihlerinde ABD ziyareti çerçevesinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.
Lübnan ve 10 ülkede eş zamanlı "Kudüs Yolu" adlı Nakba (Büyük Felaket) etkinliği gerçekleştirilecek.
17 Mayıs
Fransa'da 2 gün sürecek Cannes Film Festivali yapılacak.
Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da yardım haftası nedeni ile Afrika'nın en büyük yardım buluşması adı altında Uluslarası Vergi Denetleme Kurulu (KPMG) ekonomi, enerji ve inovasyon konulu fuar düzenleyecek.
18 Mayıs
Almanya'da G20 Çalışma Bakanları Toplantısı olacak.
- Brüksel'de AB Dış İlişkiler Konseyi toplanacak.
Ukrayna'da, Kırım Tatarları'nın 1944'te Sovyet yönetimi tarafından Kırım yarımadasından sürgün edilmesinin yıl dönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlenecek. ?
19 Mayıs
Almanya'da G20 Sağlık Bakanları Toplantısı yapılacak.
İran'da cumhurbaşkanlığı seçimi olacak.
20 Mayıs
Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, Bosna Hersek'te düzenlenecek Saraybosna İş Forumu'na katılacak.
New York'ta Türk günü yürüyüşü düzenlenecek.
21 Mayıs
Uluslararası Roma Açık Tenis Turnuvası final karşılaşmalarıyla son bulacak.
Fas'ta 11. Afrika Vahaları Kültürü Festivali yapılacak.
22 Mayıs
Belçika'nın Brüksel kentinde AB İş Zirvesi gerçekleştirilecek.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları kapanış töreni ile sona erecek.
23 Mayıs
Belçika'da AB Ekonomi ve Finans Bakanları toplanacak.
İngiltere'nin başkenti Londra'da Chelsea Çiçek Fuarı başlayacak.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 2. Toplantısı düzenlenecek.
24 Mayıs
Özbekistan'da, Özbekistan-Türkiye Karma Ekonomik Konseyi toplantısı yapılacak. Toplantı, 26 Mayıs'a kadar devam edecek.
25 Mayıs
Bosna Hersek'te, ramazan ayı öncesinde İslam Birliği tarafından "Benim Ümmetim" sloganıyla geniş katılımlı dini program düzenlenecek.
- Avusturya'nın başkenti Viyana'da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 172. toplantısı yapılacak.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de yeni NATO karargahının açılışı dolayısıyla NATO Liderler Zirvesi gerçekleştirilecek.
Lübnan'da İsrail işgalinin sonlanması, Bağımsızlık ve Direniş Bayramı'yla kutlanacak.
26 Mayıs
Eski ABD Başkanı Barack Obama, İskoçya'yı ziyaret edecek.
Gürcistan'da NATO Parlamenterler Asamblesi Bahar Oturumu toplantısı düzenlenecek. Toplantı, 29 Mayıs'a kadar sürecek.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Gürcistan'da resmi temaslarda bulunacak.
Özbekistan'ın Buhara şehrinde geleneksel İpek ve Baharat Festivali başlayacak.
Kazakistan'da Uluslararası Türk Akademisi 2. Sosyal Bilimler Forumu'nu düzenleyecek.
27 Mayıs
Dünyanın her yerindeki Müslümanlar ramazan ayını idrak edecek.
İtalya, Sicilya adasındaki Taormina kentinde G7 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. İki gün sürecek zirveye, ABD, Almanya, Fransa, Japonya, Kanada, İtalya ve İngiltere ile AB liderleri katılacak.
28 Mayıs
Eski ABD Başkanı Barack Obama ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de Kilise Günü vesilesiyle düzenlenen bir etkinliğe iştirak edecek.
Fransa Açık Tenis turnuvası başlayacak.
Avustralya'nın Melbourne kentinde Gıda Fuarı Melbourne düzenlenecek.
Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü kutlanacak.
31 Mayıs
Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolic'in görev süresi dolacak, yerine Aleksandar Vucic geçecek.
Rusya-OPEC istişare toplantısı Moskova'da gerçekleştirilecek.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 24. Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Fuarı yapılacak.