Mayına basan 4 asker helikopterle hastaneye getirildi



HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mayına basarak yaralanan 4 asker, Hakkari'ye getirildi.

Şemdinli ilçesi Kilittepe Bölgesinde mayına basarak yaralanan 4 asker, helikopterle Hakkari Fatih Kışlasına indirildi. Burada bekleyen ambulanslar tarafından alınan yaralı askerler, Hakkari Devlet Hastanesine ulaştırılarak tedavi altına alındılar.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hakkari Valisi -Cüneyit Orhan Toprak, Şemdinli ilçesi Kaletepe bölgesinde mayına basan 4 askerin hafif yaralandığını belirterek, Hakkari'ye getirilerek tedavi altına alındığını söyledi.