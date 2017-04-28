Mayına Basan 4 Asker Helikopterle Hastaneye Getirildi
Mayına basan 4 asker helikopterle hastaneye getirildiHAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mayına basarak yaralanan 4 asker, Hakkari'ye getirildi.
Mayına basan 4 asker helikopterle hastaneye getirildi
HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mayına basarak yaralanan 4 asker, Hakkari'ye getirildi.
Şemdinli ilçesi Kilittepe Bölgesinde mayına basarak yaralanan 4 asker, helikopterle Hakkari Fatih Kışlasına indirildi. Burada bekleyen ambulanslar tarafından alınan yaralı askerler, Hakkari Devlet Hastanesine ulaştırılarak tedavi altına alındılar.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hakkari Valisi -Cüneyit Orhan Toprak, Şemdinli ilçesi Kaletepe bölgesinde mayına basan 4 askerin hafif yaralandığını belirterek, Hakkari'ye getirilerek tedavi altına alındığını söyledi.