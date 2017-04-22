Ortadoğu Teknik Üniversitesi Türk Halk Bilimleri Topluluğu mezunları, 22 Nisan'da İş Sanat'ta gerçekleşecek MAYA adlı konserde, ODTÜ THBT'li müzisyenleri sahneye taşıyor.



1961'de ODTÜ'nün ilk öğrenci topluluklarından biri olarak kurulan THBT üyeleri ODTÜ'den mezun olduktan sonra da THBT fosili olarak birlikte çalmaya, söylemeye, üretmeye ve üretimlerini paylaşmaya devam ediyor.



22 Nisan 2017 Cumartesi günü İş Sanat sahnesinde 15-20 yıl öncesine bir yolculuk yapılacak; ve o zamanlar öğrenci olarak müzik üretenler, müzik severlerle buluşacak. Aynı THBT mayasıyla yoğrulan Lal Bağlama Üçlüsü, Zeybek Havaları, Güz Kumpanyası ve Yağmur Öncesi grupları bizlere aynı mayanın farklı ürünlerinden örnekler sunacak.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : İş Sanat Kültür M.



Mekan Adresi : İş Kuleleri



Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 00: 00



Kategori : MAYA



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır