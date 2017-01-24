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May, Türkiye'ye Geliyor
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May, Türkiye'ye Geliyor

İngiltere Başbakanı May, cumartesi günü Ankara'da Erdoğan ve Yıldırım ile görüşecek.

May, Türkiye'ye Geliyor

İngiltere Başbakanı May, cumartesi günü Ankara'da Erdoğan ve Yıldırım ile görüşecek.

Kaynak: Dunya.com

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