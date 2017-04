May-Tajani Görüşmesi

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılma (Brexit) sürecini başlatan İngiltere'de istikrarlı bir hükümetin bulunmasının kendilerinin de tercihi olduğunu söyledi.



Tajani, İngiltere Başbakanı Theresa May ile Londra'da başbakanlık ofisi "10 Numara"da bir araya geldi.



Antonio Tajani, basına kapalı görüşmenin ardından İngiliz basınına açıklamada bulundu.



İngiltere'de istikrarın, AB için önemli olduğunu dile getiren Tajani, "Gelecek yıllarda muhatabımızın aynı oması daha iyi. Çünkü böylelikle İngiltere'nin stratejisini ve fikirlerini bilebiliriz. Tek bir hükümetle anlaşma müzakere etmek bizim için daha iyi. Brexit anlaşmasının hemen ardından seçim kampanyasına girecek bir hükümet ne İngiltere için ne de bizim için iyi olur. İngiltere'de istikrar önemli." diye konuştu.



İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit'e ilişkin varılacak anlaşmayı veto yetkisine sahip AP'nin İtalyan başkanı Tajani, "AP anlaşmayı sadece vatandaşların haklarını içermemesi halinde veto edecek. Biz burada yaşayan AB vatandaşları ve Avrupa'da yaşayan İngiliz vatandaşları için bugün de, yarın da aynı hakların geçerli olmasını istiyoruz." dedi.



AB vatandaşlarının durumunun, müzakerelerin hemen başında netliğe kavuşturulması gerektiğini belirten Tajani, "Önceliğimiz bu. Haklar konusunda açık bir mesaj vermemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



İngiltere'nin AB'den ayrılırken ödemesi gereken parayla ilgili soru üzerine Tajani, "Muhtemelen milyarlar seviyesinde bir para olacak bu ama meblağı konuşmak için henüz erken. Bu teknik bir konu." ifadelerini kullandı.



İngiltere Başbakanlığından May-Tajani görüşmesine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



Erken seçimin gerekçesi Brexit



İngiltere'de geçen yıl yapılan AB referandumunda, halkın yüzde 52'si Brexit yönünde oy kullanmıştı. 29 Mart'ta AB'ye yolladığı mektupla Brexit müzakere sürecini resmen başlatan ülkenin 2 yıl içinde birlikten tamamen ayrılması öngörülüyor.



İngiltere Başbakanı May önceki gün sürpriz şekilde erken seçim kararı almış, İngiliz parlamentosu da dün erken seçimin 8 Haziran'da yapılmasına onay vermişti. İngiltere'de 5 yılda bir yapılan genel seçimin normal koşullarda 2020'de olması bekleniyordu.



May, erken seçim kararının gerekçesini, AB ile yürütülecek müzakerelerde parlamentoda desteği güçlü bir hükümete ihtiyaç duyulması olarak açıklamıştı.



May'in liderliğini yaptığı Muhafazakar Partinin 650 üyeli parlamentoda 330 milletvekili bulunuyor. Bu, parlamentodan yasa geçirmek için gerekli alt sınırdan 17 milletvekili daha fazla ancak ülkede yapılan son anketlerin sonuçlarının seçim sandığına yansıması halinde May'in milletvekili sayısını 395'e kadar çıkarabileceği tahmin ediliyor.