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May: Ortak Değerlerimiz Bizi Bir Araya Getirmeli
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May: Ortak Değerlerimiz Bizi Bir Araya Getirmeli

Birleşik Krallık Başbakanı May, ülkesinin Avrupa Birliğinden ayrılma kararına ilişkin, "Ortak çıkarlarımız, ortak tutkularımız ve her şeyin üzerinde ortak değerlerimiz bizi bir araya getirebilir ve getirmelidir.

May: Ortak Değerlerimiz Bizi Bir Araya Getirmeli

Birleşik Krallık Başbakanı May, ülkesinin Avrupa Birliğinden ayrılma kararına ilişkin, "Ortak çıkarlarımız, ortak tutkularımız ve her şeyin üzerinde ortak değerlerimiz bizi bir araya getirebilir ve getirmelidir." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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