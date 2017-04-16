May: Ortak Değerlerimiz Bizi Bir Araya Getirmeli
Birleşik Krallık Başbakanı May, ülkesinin Avrupa Birliğinden ayrılma kararına ilişkin, "Ortak çıkarlarımız, ortak tutkularımız ve her şeyin üzerinde ortak değerlerimiz bizi bir araya getirebilir ve getirmelidir.
Birleşik Krallık Başbakanı May, ülkesinin Avrupa Birliğinden ayrılma kararına ilişkin, "Ortak çıkarlarımız, ortak tutkularımız ve her şeyin üzerinde ortak değerlerimiz bizi bir araya getirebilir ve getirmelidir." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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