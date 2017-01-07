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May ile Erdoğan Telefonda Görüştü
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May ile Erdoğan Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bugün telefonda görüştü.

May ile Erdoğan Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bugün telefonda görüştü.

Kaynak: Dunya.com

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