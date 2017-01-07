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May ile Erdoğan Telefonda Görüştü
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İzmir Yolu Otobüslere Kapandı
May ile Erdoğan Telefonda Görüştü
7 Ocak 2017 Cumartesi 15:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bugün telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bugün telefonda görüştü.
Kaynak:
Dunya.com
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