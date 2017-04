May: Cebelitarık'ın Hakimiyeti İçin Müzakere Yapılmayacak

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Konseyi'ne Cebelitarıklıların rızası olmadan Cebelitarık üzerinde hiçbir hakimiyet müzakeresinin yapılmayacağını söyledi.



May, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'a Brexit görüşmelerinin bir parçası olarak Gibraltar'ın hakimiyeti konusunda İngiltere'nin hiçbir şekilde müzakere yapmayacağını kaydetti.



May, Konsey Başkanı Tusk'ı Brexit görüşmelerinin resmen başlamasının ardından ilk kez kabul etti.



Guardian gazetesinin haberine göre, Başbakanlık sözcüsü Başbakan May'in Tusk ile yaptığı görüşmede, AB'nin Brexit'in tamamlanmasının ardından Cebelitarık üzerinde İspanya'ya veto hakkı verilmesi tartışmalarına karşın İngiltere'nin rolünün değişmediğini söyledi.



Gazetenin aktardığına göre, AB kaynaklarından biri de Cebelitarık konusunda tansiyonu düşürmek için bir anlaşma hazırlandığını söyledi. Diğer yandan Başbakanlık Konutu, düzenlenen toplantının oldukça olumlu geçtiğini ve Cebelitarık üzerinde yeni bir anlaşmaya zemin hazırladığını belirtti.



Başbakanlık sözcüsü, açıklamasında, "Başbakan May, İngiltere'nin Cebelitarık konusundaki pozisyonunun hiçbir şekilde değişmediği konusunda kararlıdır. Bu konu üzerinde Cebelitarıklıların rızası olmadan herhangi bir hakimiyet müzakeresi olmayacaktır." dedi.



Cebelitarık'ta yapılan ankette, halkın yüzde 96'sı Avrupa Birliği'nde kalmayı tercih ederken büyük bir çoğunluk da İngiltere'ye bağlı kalmak istediklerini gösterdi. - Londra