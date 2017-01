May: 'Brexit Sayesinde İngiltere'nin Ekonomi Modelini Değiştireceğiz'

Ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılma planını açıklayan İngiltere Başbakanı Theresa May, ortak pazardan ayrılacaklarını fakat "mümkün olabildiğince" serbest bir şekilde ticaret yapmayı amaçladıklarını söyledi.



May, Brexit sürecinde "yıkıcı etki bırakacak uçurum kenarında" yürümeyeceklerini dolayısıyla bu sürecin sıkıntısız ve başarılı geçeceğine vurgu yaptı.



"İngiltere açık ve hoşgörülü bir ülke, biz her zaman göç taraftarıyız özellikle de yüksek vasıflı göçe olumlu bakıyoruz. Her zaman Avrupa'dan gelecek göçmenlere de açığız. Bireysel göç yapanlara her zaman arkadaşımız gibi davranacağız. Fakat referandum öncesi ve sonrası halkın mesajı oldukça açık: Brexit Avrupa'dan İngiltere'ye gelecek göçmen sayısının kontrol altına alınması anlamına gelecek. (...) İngiltere'ye yerleşen AB vatandaşı göçmenlerin ve aynı zamanda Avrupa2nın diğer ülkelerinde yaşayan İngilizlerin hak ve hukuklarını garanti altına almak istiyoruz."



"Hükümetin İngiltere ve Avrupa Birliği arasında imzalanan nihai anlaşma metnini yürürlüğe sokmadan önce parlamentonun her iki kanadında da bu anlaşmayı sunacağını teyit edebilirim. Böylece yasalarımızı kontrol altına alabilecek ve İngiltere'deki Avrupa Adalet Divanı'nın yetkilerine son vermiş olacağız."



"İngiltere'nin şimdi kendi ticari anlaşmalarını müzakere edebilmesini istiyorum. Ancak Avrupa ile gümrüksüz ticaret yapabilmeyi ve sınır ötesi ticaretin mümkün olabildiği kadar sorunsuz yaşanmasını istiyoruz. Açık ve net olmak istiyorum: İngiltere'nin AB ortak ticaret politikasının parçası olmasını istemiyoruz"



"Ortak pazarın dışında tutulursak, İngiltere'deki ekonomi modelinin temelini değiştirebiliriz. (...) Bu Avrupalı şirketlerin Londra Borsasına erişimini kesmek anlamına gelir. Dünya genelinde ikili ticari anlaşmalar yapmakta serbest oluruz. Rekabetçi bir vergi oranı belirleyebilir ve İngiltere'ye en iyi şirket ve en güçlü yatırımcıların gelmesini sağlayabiliriz."



"İngiltere Avrupa Birliği'nin iyi bir arkadaşı ve iyi bir komşusu olarak kalmak istiyor. Bazı ülkelerin İngiltere'yi bu kararından dolayı cezalandıracak bir anlaşma yapmak ve İngiltere ile aynı yolu izleyecekleri de vazgeçirmek istediklerinin farkındayım. Bu hiç arkadaşça bir tavır olmamanın yanı sıra Avrupa'ya da zarar verecektir."



Auteur: euronews-tr



Gepost: 17 januari 2017