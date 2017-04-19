- Maxime Gonalons: "Güvenlik açısından şüphemiz yok"

Lyonlu oyuncu Maxime Gonalons:

"İstanbul'a büyük bir savaşa geldik"



İSTANBUL - Lyon'un orta saha oyuncusu Maxime Gonalons, İstanbul'da çok iyi karşılandıklarını belirterek, "Güvenlik açısından şüphemiz yok. Güvenli bir şehirde olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

Lyon, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında yarın Vodafone Arena'da Beşiktaş ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Maxime Gonalons, "Zor bir hafta oldu. Çok zor şeyler yaşadık. Önceliğimizin futbol olmasını isterdik. Oyunumuza konsantre olmak isterdik. Yine de ikinci maç için iyi hazırlanmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

"Güvenlik açısından şüphemiz yok"

Bastia maçında yaşanan olaylardan sonra takımın son durumunun sorulması üzerine Gonalons, "Bu hafta zor şeyler yaşadık. Bugün çok iyi karşılandık. Güvenlik açısından şüphemiz yok. Güvenli bir şehirde olduğumuzu düşünüyoruz. Herkese teşekkür ederiz. Futbola odaklanamıyorduk. Şiddet olayların yaşanması bizi düşündürüyor. Futbolda böyle şeyler olabilir. Bunun içinde önemler alınması gerekiyor" diye konuştu

"Yarın 40 bin Türk taraftar olacak"

Yarın oynanacak maçın ilk maçtan farklı olacağını belirten deneyimli oyuncu, "Çok gürültülü olacak. Zorlu olacak. 40 bin Türk taraftarı olacak. Geçen hafta ilk yarıda çok iyi oynamadık. 1 gol yedik. İkinci yarı kendimizi bulduk. Çok farklı ikinci yarı yaşadık. Yarın çok zorlu bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

"Vodafone Arena'nın atmosferine hazırız"

Vodafone Arena'nın atmosferinin sorulması üzerine Gonalons, "Bu atmosfere hazırız. Çok gürültü bir stat bekliyoruz. Oyuna odaklanacağız. Ne yapıp, yapamayacağımızı biliyoruz. Yarın maç için çok konsantreyiz. Yarın çok farklı maç olacak" dedi.

"Sahaya çıkmak istemedik"

Son karşılaşmalarda yaşanan olaylardan dolayı çok zor geçirdiklerini belirten Gonalons, "Zor şartlarda oynadık. Sahaya çıkmak istemedik. Maçta kendimizi bulmak çok zordu. Yarın böyle bir şey beklemiyoruz. Güvenlik açısından şüphemiz yok" diye konuştu.

"İstanbul'a büyük bir savaşa geldik"

İstanbul'a çok büyük bir savaşa geldiklerini vurgulayan Fransız oyuncu, "Büyük bir Türk takıma karşı oynayacağız. Büyük maç olacak. Bastia maçından sonra moralimiz bozuldu. Bunlarında futbolda olacağını düşünüyoruz. Hayatta olabilecek olaylar. Farklı takımla farklı bir atmosferde oynayacağız. Kendimizi çok vermemiz gereken bir maç olacak" diye konuştu.

Gonalons son olarak ise geçtiğimiz hafta oynanan maçın ikinci yarısında oynanan oyun gibi oynamaları gerektiğini söyledi.