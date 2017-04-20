Maxim Vengerov ve Ulucan Kardeşler

Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / Büyük SalonSaat: 20.00Şef: Maxim VengerovSolistler: Maxim Vengerov KemanÖzcan Ulucan ViyolaAyşen Ulucan KemanOrkestra: Camerata İzmirProgram: J. S. Bach İki Keman ve Yaylılar Orkestrası için Konçerto Re minör, BWV 1034W. A.

Maxim Vengerov ve Ulucan Kardeşler

Yer:   Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / Büyük Salon

Saat:  20.00

Şef:  Maxim Vengerov

Solistler:  

Maxim Vengerov   Keman

Özcan Ulucan        Viyola

Ayşen Ulucan        Keman

Orkestra:  Camerata İzmir

Program:

J. S. Bach         İki Keman ve Yaylılar Orkestrası için Konçerto Re minör, BWV 1034

W. A. Mozart     Keman, Viyola ve Orkestra için Senfoni Konçertant mi bemol majör

A. Dvorak         "Yeni Dünya'dan" 9. Senfoni op. 95, mi minör

Bilet Fiyatları:  Salon      30 TL

                         Balkon    15 TL

 Konserin bilet satışları 5 Nisan 2017'de saat 10.00'da internet ve AASSM, İzmir Sanat ile İsmet İnönü Sanat Merkezi gişelerinden başlayacaktır.

Gişeler:

AASSM: 0 232 293 38 31

İzmir Sanat: 0 232 293 40 49

İsmet İnönü Sanat Merkezi: 0 232 293 46 04

www.aassm.org.tr

İrtibat için AASSM Halka İlişkiler: [email protected]

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

Mekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 1087

Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Maxim Vengerov ve Ulucan Kardeşler

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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