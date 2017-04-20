Maxim Vengerov ve Ulucan Kardeşler
Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / Büyük SalonSaat: 20.00Şef: Maxim VengerovSolistler: Maxim Vengerov KemanÖzcan Ulucan ViyolaAyşen Ulucan KemanOrkestra: Camerata İzmirProgram: J. S. Bach İki Keman ve Yaylılar Orkestrası için Konçerto Re minör, BWV 1034W. A.
Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / Büyük Salon
Saat: 20.00
Şef: Maxim Vengerov
Solistler:
Maxim Vengerov Keman
Özcan Ulucan Viyola
Ayşen Ulucan Keman
Orkestra: Camerata İzmir
Program:
J. S. Bach İki Keman ve Yaylılar Orkestrası için Konçerto Re minör, BWV 1034
W. A. Mozart Keman, Viyola ve Orkestra için Senfoni Konçertant mi bemol majör
A. Dvorak "Yeni Dünya'dan" 9. Senfoni op. 95, mi minör
Bilet Fiyatları: Salon 30 TL
Balkon 15 TL
Konserin bilet satışları 5 Nisan 2017'de saat 10.00'da internet ve AASSM, İzmir Sanat ile İsmet İnönü Sanat Merkezi gişelerinden başlayacaktır.
Gişeler:
AASSM: 0 232 293 38 31
İzmir Sanat: 0 232 293 40 49
İsmet İnönü Sanat Merkezi: 0 232 293 46 04
www.aassm.org.tr
İrtibat için AASSM Halka İlişkiler: [email protected]
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
Mekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 1087
Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Maxim Vengerov ve Ulucan Kardeşler
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır