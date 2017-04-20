Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / Büyük Salon



Saat: 20.00



Şef: Maxim Vengerov



Solistler:



Maxim Vengerov Keman



Özcan Ulucan Viyola



Ayşen Ulucan Keman



Orkestra: Camerata İzmir



Program:



J. S. Bach İki Keman ve Yaylılar Orkestrası için Konçerto Re minör, BWV 1034



W. A. Mozart Keman, Viyola ve Orkestra için Senfoni Konçertant mi bemol majör



A. Dvorak "Yeni Dünya'dan" 9. Senfoni op. 95, mi minör



Bilet Fiyatları: Salon 30 TL



Balkon 15 TL



Konserin bilet satışları 5 Nisan 2017'de saat 10.00'da internet ve AASSM, İzmir Sanat ile İsmet İnönü Sanat Merkezi gişelerinden başlayacaktır.



Gişeler:



AASSM: 0 232 293 38 31



İzmir Sanat: 0 232 293 40 49



İsmet İnönü Sanat Merkezi: 0 232 293 46 04



www.aassm.org.tr



İrtibat için AASSM Halka İlişkiler: [email protected]



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi



Mekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 1087



Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Maxim Vengerov ve Ulucan Kardeşler



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır