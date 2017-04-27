Maxi·mum Mobi·l İ·le Petrol Ofisi'nde Öde-geç Kolaylığı

Türkiye İş Bankası'nın mobil uygulaması Maximum Mobil kullanıcıları, Petrol Ofisi istasyonlarında akaryakıt ödemelerini araçlarından inmeden gerçekleştirebilecek.



Banka açıklamasına göre, İş Bankası'nın mobil uygulaması Maximum Mobil, İş Bankası müşterileri ile birlikte diğer tüm bankaların kart müşterilerinin de hayatını kolaylaştıracak çözümler sunmaya devam ediyor.



Petrol Ofisi de "Kolaylıklar Dileriz" mottosuyla yaptığı müşteri odaklı çalışmalar kapsamında, İş Bankası'nın Maximum Mobil uygulamasına dahil oldu. Her iki kuruluş arasında gerçekleştirilen iş birliği ile Maximum Mobil kullanıcıları, Mobil Öde-Geç anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarında akaryakıt alışverişlerini araçlarından inmeden uygulama üzerinden gerçekleştirebilecek.



İOS ve Android işletim sistemine sahip cep telefonlarıyla Maximum Mobil uygulamasını kullanan Petrol Ofisi müşterileri, ilk kayıt işleminde plakasını tanıttıktan sonra diğer akaryakıt alışverişlerinde araçtan inmeden uygulama üzerinden ödeme yapabilecek.