Maxerin Cooler' a Altın Havan Ödülü



Halk sağlığını doğal yollardan korumayı amaç edinen Ena Farma' nın; işbirliği içinde bulunduğu Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile Üniversite – Sanayi ARGE işbirliği kapsamında geliştirdiği inovatif ürünü Maxerin Cooler; bu yıl 7'ncisi düzenlenen Altın Havan Ödüllerinde Jüriden tam not aldı.

Günlük hayatta yaşadığımız aksilikler, yoğun iş temposu, ailesel ve ekonomik sorunlar gerilim tipi baş ağrısı sorununu sıkça yaşamamıza neden oluyor.

Baş ağrılarında hızlı ve etkili Maxerin Cooler; özel sünger uygulama başlığı ile cilde dost bir teknoloji sunuyor.

İçeriğindeki serinletici solüsyon sayesinde baş ağrılarınızda sadece alnınıza sürerek hızlı ve etkili sonuç alabilirsiniz. İçeriğindeki nane solüsyonunun sürülerek kullanılmasından dolayı hamilelerde ve 6 yaş üstü çocuklarda da güvenle kullanılabilir.

Türkiye'de ilk FDA kayıtlı firma olan Ena Farma, GMP üretim sertifikasıyla; geleceğimizin mirasçıları olan çocuklarımıza ve ailelerine güvenle kullanabilecekleri yüksek standardizasyonda ürünler üretip sunuyor.

