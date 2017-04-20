Max Steel Filmi
Max Steel filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Max Steel filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Senaryosu Christopher Yost'a ait olan bilim-kurgu türündeki aksiyon filmi, sahip olduğu gücün farkına varan genç Max'in süper kahraman olma ve dünyayı koruma macerasını konu ediniyor.
Yönetmen: Stewart Hendler
Senaryo: Christopher Yost
Oyuncular: Ben Winchell , Maria Bello, Andy Garcia, Ana Villafañe, Mike Doyle, Phillip DeVona, Billy Slaughter, Al Mitchell, Lawrence Kao, Brett Gentile, Jahnee Wallace, Avis-Marie Barnes, Brandon Larracuente, Clayton Frey, Megan Hayes, Elizabeth Ludlow
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Max Steel
Yapımcı Firma: Dolphin Entertainment
Yapım Yılı: 2016
Yapım Ülkesi: İngiltere, ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 93 dk.
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 21.04.2017
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