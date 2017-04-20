Max Steel Filmi

Senaryosu Christopher Yost'a ait olan bilim-kurgu türündeki aksiyon filmi, sahip olduğu gücün farkına varan genç Max'in süper kahraman olma ve dünyayı koruma macerasını konu ediniyor.





Yönetmen: Stewart Hendler

Senaryo: Christopher Yost

Oyuncular: Ben Winchell , Maria Bello, Andy Garcia, Ana Villafañe, Mike Doyle, Phillip DeVona, Billy Slaughter, Al Mitchell, Lawrence Kao, Brett Gentile, Jahnee Wallace, Avis-Marie Barnes, Brandon Larracuente, Clayton Frey, Megan Hayes, Elizabeth Ludlow

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Max Steel

Yapımcı Firma: Dolphin Entertainment

Yapım Yılı: 2016

Yapım Ülkesi: İngiltere, ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 93 dk.

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 21.04.2017



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