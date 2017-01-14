Oktay Şenol'un yazıp yönettiği Mavişler Uzayda, Tiyatro Alkış'ın yorumuyla yeni sezonda sahnelenmeye başlıyor.



Mavişler uzayda yaşayan sevimli yaratıklardır. Bilgin maviş sürekli uzaya gitmek istemektedir ve bir uzay aracı yapar. Ancak gerekli enerjiyi bir türlü bulamaz. Diğer mavişler ona yardım etmek isterler. Bu arada uzaydan gelen yeşiller ormana notlar bırakarak istedikleri enerjiye ulaşabileceklerini söylerler. Gargara enerjiyi ele geçirir ancak mavişler bu engeli de oyunlarla aşarak Gargaradan enerjiyi alarak uzaya giderler. Yeşiller uzayda mavişleri karşılar ve dünyamızın kötü gidişatını anlatarak onlara Barış ve Sevgi içinde yaşaması için insanlara durumu anlatmasını söylerler.



Yazan, yöneten: Oktay Şenol



Yapım: Tiyatro Alkış



Oynayanlar: Okay Şenol, Burcu Şenol, Cansu Özkan, Ali Bahadır Bahar, Sibel Akyüz, Emre Bozkurt, Reyhan Şenkulak