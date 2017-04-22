Türk rock müziğinin kült gruplarından Mavisakal, 22 Nisan'da Volume Alsancak Sahnesi'nde...



1980'de Tarsus Amerikan Lisesi'nde ECHO'83 adıyla kurulan grup, 1984 senesinde Mavisakal adını aldı. 1992 yılında "Çektir Git", 1993'te ilk Türkçe rock CD'si MAVİSAKAL 2'yi piyasaya süren MAVİSAKAL; 1997 yılında yayımlanan "İki Yol" single'ı, 1998 yılında yayımlanan "Kan Kokusu" albümü ve bunu takip eden "Kan Kokusu Turnesi", geçen yıllar içerisinde yurt içinde verdiği sayısız konserler, katıldığı ulusal ve uluslararası festivaller, 1997 senesinde Status Quo grubunun konuğu olarak gittiği Londra'da verdiği Wembley Arena konserleri, 1998 yılında Diyarbakır Stadyumu'nda gerçekleştirdiği "Kan Kokusu Turnesi" açılış konseri ile geniş kitlelerce tanınarak bir Türk rock kültüne dönüştü.



Birlikte en son konserlerini 1998 senesinde veren Kaan Altan, Murat Tümer ve Genç Osman Yavaş; Eylül 2014'te tam 16 yıl aradan sonra bir açıklama yaparak yeniden bir araya geldiklerini ve 2015 sonbaharında MAVİSAKAL konserlerine başlayacaklarını duyurdu.



Yeni kadroda gruba vurmalı çalgılarda Sinan Tansal katıldı. Eylül 2015'te "Naklen" adlı yeni EP'sini piyasaya sürecek olan Mavisakal, tanıtım turnesine başlıyor.



Vokal, gitar: Genç Osman



Gitar: Kaan Altan



Davul: Murat Tümer



Vurmalı çalgılar: Sinan Tansal



Klavye: İlkay Özboyar



Bas gitar: Emre Altaç



Davul: Murat Tümer



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Volume Alsancak



Mekan Adresi : 1482 Sokak No: 18



Başlangıç Saati : 22.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Mavisakal



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır