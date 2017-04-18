Tarih : 18 Nisan Salı 2017



Yer : Trump Towers Gösteri Merkezi



Bilet Fiyatı: 35 TL (Hizmet Bedeli Dahildir)



Türkiye de ilk defa gerçekleşecek olan Engelsiz Hint dansı gösterisinde; Hint kültüründe; Kadının renkleri,varoluşu,özgürlüğü,eğitimi ve güzelliğini 9 farklı koreografi ile sanat severlerin beğenisine sunuyoruz.12 kişilik profesyonel dans ekibine sahip olan Mavinin Dansı gösterisinden elde edilen tüm gelir ile Teksem bünyesindeki 121 engelli kız öğrencimizin eğitim bursları karşılamaktadır



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Trump Kültür ve Gösteri Merkezi



Mekan Adresi : Trump Towers



Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Mavinin Dansı



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır