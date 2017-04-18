Mavinin Dansı
Tarih : 18 Nisan Salı 2017Yer : Trump Towers Gösteri MerkeziBilet Fiyatı: 35 TL (Hizmet Bedeli Dahildir)Türkiye de ilk defa gerçekleşecek olan Engelsiz Hint dansı gösterisinde; Hint kültüründe;
Tarih : 18 Nisan Salı 2017
Yer : Trump Towers Gösteri Merkezi
Bilet Fiyatı: 35 TL (Hizmet Bedeli Dahildir)
Türkiye de ilk defa gerçekleşecek olan Engelsiz Hint dansı gösterisinde; Hint kültüründe; Kadının renkleri,varoluşu,özgürlüğü,eğitimi ve güzelliğini 9 farklı koreografi ile sanat severlerin beğenisine sunuyoruz.12 kişilik profesyonel dans ekibine sahip olan Mavinin Dansı gösterisinden elde edilen tüm gelir ile Teksem bünyesindeki 121 engelli kız öğrencimizin eğitim bursları karşılamaktadır
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Trump Kültür ve Gösteri Merkezi
Mekan Adresi : Trump Towers
Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 18.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Mavinin Dansı
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io