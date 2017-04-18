Mavinin Dansı

Tarih : 18 Nisan Salı 2017Yer : Trump Towers Gösteri MerkeziBilet Fiyatı: 35 TL (Hizmet Bedeli Dahildir)Türkiye de ilk defa gerçekleşecek olan Engelsiz Hint dansı gösterisinde; Hint kültüründe;

Mavinin Dansı

Tarih :  18 Nisan Salı 2017

Yer :  Trump Towers Gösteri Merkezi

Bilet Fiyatı:  35 TL  (Hizmet Bedeli Dahildir)

Türkiye de ilk defa gerçekleşecek olan Engelsiz Hint dansı gösterisinde; Hint kültüründe;  Kadının renkleri,varoluşu,özgürlüğü,eğitimi ve güzelliğini 9 farklı koreografi ile sanat severlerin beğenisine sunuyoruz.12 kişilik profesyonel dans ekibine sahip olan Mavinin Dansı gösterisinden elde edilen tüm gelir ile Teksem bünyesindeki 121 engelli kız öğrencimizin eğitim bursları karşılamaktadır

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Trump Kültür ve Gösteri Merkezi

Mekan Adresi : Trump Towers

Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 18.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Mavinin Dansı

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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