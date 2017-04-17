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Mavi Yüzgeçli Orkinos Avcılığına Düzenleme
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Mavi Yüzgeçli Orkinos Avcılığına Düzenleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2017 yılına ilişkin mavi yüzgeçli orkinos avcılığı ile bu avcılığı yapacak gemilere ilişkin usul ve esasları belirledi.

Mavi Yüzgeçli Orkinos Avcılığına Düzenleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2017 yılına ilişkin mavi yüzgeçli orkinos avcılığı ile bu avcılığı yapacak gemilere ilişkin usul ve esasları belirledi.

Kaynak: Dunya.com

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