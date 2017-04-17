Mavi Yüzgeçli Orkinos Avcılığına Düzenleme
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2017 yılına ilişkin mavi yüzgeçli orkinos avcılığı ile bu avcılığı yapacak gemilere ilişkin usul ve esasları belirledi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2017 yılına ilişkin mavi yüzgeçli orkinos avcılığı ile bu avcılığı yapacak gemilere ilişkin usul ve esasları belirledi.
Kaynak: Dunya.com
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