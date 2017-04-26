FETÖ'den Alçak Talimat: Mavi Lambalı Ne Varsa Vurun

15 Temmuz'da Ankara'yı ateş altında tutarak, Ankara Emniyeti, Genelkurmay Başkanlığı gibi kritik kurumları tarayan pilotların telsiz konuşmaları da gözü dönmüş hainlerin ihanetini bir kez daha gözler önüne serdi. Firari Kurmay Yarbay Özcan Karacan'ın "Meclisin altındaki polis noktalarını açmanız gerekiyor, oraları ateş altına alacaklar açılacak o yollar" diyor. Binbaşı Ali Ercan "Komutanım burada 4 tane araç var ne yapalım?" diye soruyor. Karacan ise "Vurun vurun direneni" ifadesini kullanıyor. Gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan Yarbay İlkay Ateş'in de "Vurun abicim vurun, özel kuvvetlere gelen 4 tane polis aracıysa vurun" şeklinde konuştu görüldü.

AMBULANSLARA DA ATEŞ!

2010 KPSS soruşturmasının şüphelilerinden Reyhan Abra'nın kocası olan cuntacı Binbaşı Sadullah Abra'nın ise "Spor okuluna doğru devam ediyorum. Üzerinde mavi lamba olan ne varsa vuracağız" dediği, polis ve ambulansları hedef aldığı anlaşıldı. Pilot Rafet Kalaycı'nın "Aşağıda bir sürü mavi lambalı araç var hocam, ambulanslar falan var" demesi üzerine Karacan, "Ateş edin" diyor.

GEREKİRSE DEĞİL, DİREKT VURUN

Darbeciler arasında gerçekleşen bir diğer telsiz konuşmasında Astsubay İlhan Ocakçıoğlu "Beytepe jandarmanın etrafını saran polis araçları, scorskyler ininceye kadar emniyete alınacak, gerekirse vurulacak" deyince Özcan Karacan "Gerekirse değil, direkt vursunlar direk" diye karşılık veriyor. (Kaynak: Yenişafak)