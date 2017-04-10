"Mavi Küre", koruma ve sahip çıkma sorumluluğu biz insanların omzuna yüklenmiş olan daha yaşanası bir dünyaya adanmış bir şarkı, ilahi ve gazeldir. Bu şarkıdan yola çıkan müzik video ve resim sanatını birleştiren sergi kimlik, hafıza ve coğrafya gibi konuları gündeme getirmeyi hedefliyor. Sergide yer alan sanatçılar: Zaven Koshtoyan, Armen Ter-Mkrtchyan, Gevorg Sargsyan, Hayk Adamyan, Vazgen Pahlavuni Tadevosyan, Vahan Topchyan, Albert Vardanyan, Hratch Vardanyan, Karen Barseghyan, Aghavni Ghazaryan, Gagik Ghazare Ed Tadevosyan, Levon Fljyan, Gohar Martirosyan. 11 NİSAN 2017 SALI SAAT 19: 00 NAZIM HİKMET KÜLTÜREVİ YERALTI GALERİSİ> Sergi Süresi: 11-30 Nisan 2017



Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Nilüfer



Mekan : Bursa Nazım Hikmet Kültür Evi



Mekan Adresi : 100. Yıl Mah. Ertuğrulkent Nazım Hikmet Evi



Başlangıç Saati : 11.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 11.04.2017 20: 00: 00



Kategori : Mavi Küre



Tür : Sergi



Ücretlimi? : Hayır