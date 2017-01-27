Gizemli ve Sürükleyici Hikayesiyle Mavi, Dördüncü Sezon İçin Perdelerini Açıyor...



Sahnelerde eşine ender rastlanan ve psikolojik gerilim türünün en önemli örneklerinden biri olarak gösterilen Mavi, yoğun istek üzerine dördüncü sezon için perdelerini açıyor. Olağan Masallar Tiyatrosu ve Kar Art Kültür Sanat işbirliği ile hazırlanan ve 55 oyunu geride bırakan Mavi, perdelerini 4. sezonda da Kadıköy Living Room'da açıyor.



Bir hasta ve psikiyatr arasında geçen Mavi'yi izlemeye gelenler, kendilerini esrarengiz bir olayın tam ortasında buluyor. Doktorunun hayatını fazlasıyla yakından takip eden bir hasta, sınırları ne kadar aşabilir? Peki ya doktor, hayatının üzerindeki bu gizemli bakışlara ne kadar katlanabilecektir? Seyirciler, bu iki karakterin esrarengiz hikayesini izlerken, bir yandan da bu gizemlerle dolu olayı çözmeye çalışıyor...



Yazıp yönettiği kısa oyunlar ile büyük beğeni toplayan ve ardından ilk uzun oyunu Mavi'yi kaleme alan Aykut Göker, aynı zamanda bu özel projenin yönetmen koltuğunda da yer alıyor. Psikolojik gerilim türündeki Mavi, seyircisine bu esrarengiz olayı çözmesi için rejisi, kostümleri ve sahne tasarımıyla ipuçları veriyor. Sahnelerde eşine ender rastlanan bu gizemli hikayede, iki başarılı oyuncu Can Yaman ve Şahin Sancak başrolleri paylaşıyor. Doktor ve hastanın arasında geçen bu heyecan verici hikayenin birçok detayı, diyaloglar, sahne tasarımı, kostümler ve oyunculuklarda gizli...



Mavi'nin Künyesi



Yazan ve Yöneten: Aykut Göker



Oyuncular: Can Yaman, Şahin Sancak



Yönetmen Yardımcısı: Derya Şahan



Işık ve Ses: Furkan İnik, Umut Çeşitli



Süre: 80 Dakika