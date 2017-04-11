Maurizio Pescarini Generali Sigorta CEO ve Genel Müdürü Olarak Atandı

Göreve gelen lider isimlerle sektördeki başarılı ilerleyişine devam eden, Türkiye'nin 154 yıldır faaliyet gösteren en köklü sigorta şirketi Generali de, CEO ve Genel Müdürlük görevine Maurizio Pescarini getirildi.

42 yaşında olan Maurizio Pescarini, İşletme Yönetimi yüksek lisansı ile finans sektöründe işletme ve operasyon gibi alanlarda 20 yıllık deneyime sahip. Pescarini, Generali Gruba katılmadan önce İtalyan'nın en büyük bankalarından biri olan Banca Monte dei Paschi di Siena'da 4 yıl Operasyonlardan Sorumlu Başkan ve Aviva Avrupa'da Müşteri İlişkileri ve İnovasyon Bölümü Direktörü olarak görev yaptı.

Kariyerine bugünkü adı ile Accenture olan Andersen Consulting'de başlayan Maurizio Pescarini, Güney Avrupa Bankacılık Strateji operasyonundaki proje liderliği de dahil olmak üzere şirketin Stratejik Hizmetler Bölümünde çeşitli yönetim pozisyonlarında görev yaptı. Profesyonel odak noktası, özellikle dağıtım ve pazarlama alanlarında iş teknolojisine dayalı yenilikler geliştirmek olan Pescarini, strateji geliştirmeden, yürütmeye kadar geniş çaplı dönüşüm ve yeniden yapılandırma programlarına öncülük etmektir. Maurizio Pescarini, 15 yılı aşkın bir süredir uluslararası arenada hem gelişmiş hem de gelişmekte olan pazarlardaki çok kültürlü şirketlerde iş ve değişim yönetimi alanlarında derin deneyim ve uzmanlığa sahip.

Generali Gruba katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve yakın dönemde önemli proje ve yatırımların gündemlerinde olduğunu belirten Maurizio Pescarini "Türkiye ve Generali Sigorta, Grubumuz için büyüme ve paydaşlarımızın sermayesini tahsis edebileceğimiz

önemli stratejik bir pazar olarak belirlendi. Bu önemli görev için daha önce bir buçuk yıl yaşadığım ve kendimi evimde hissettiğim Türkiye'ye yeniden gelmek mutluluk verici. Pek çok ülkede çalışma fırsatı buldum ama Türkiye'ye hep özel bir sevgim oldu. Kariyerim boyunca kazandığım deneyimlerle mevcut varlıklarımız ve Grubumuzun sahip olduğu imkânların üzerine, Generali Sigorta ailesiyle daha fazlasını inşa ederek başarılı işler gerçekleştireceğimize inanıyorum. Türkiye, hem acente hem de direkt satış kanallarında etkisini gösteren, son yıllarda dijital medyanın tüketici davranışlarında önemli değişimi beraberinde getirdiği dünyadaki en enerjik toplumlardan birini temsil ediyor. Bu potansiyelle birlikte Generali Sigorta'nın yeni dönemde önemli atılımlar gerçekleştireceğinin müjdesini verebilirim. Ayrıca bugüne kadar Generali Sigorta Genel Müdürlüğünü başarıyla yürüten, oldukça deneyimli bir yönetici olan Mine Ayhan'ın Generali Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilerek bilgi ve deneyimleri ile bizimle olmasından dolayı da çok şanslıyız" dedi.

Mine Ayhan Generali Sigorta'da Yönetim Kurulu Başkanlığına Getirildi

Yakın zamanda Generali Grup bünyesindeki Paris Merkezli Europ Assistance Global'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Mine Ayhan yapılan yönetim değişikliği sonrasında Generali Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Europ Assistance A.Ş. Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine getirildi. Ayhan, Generali Sigorta'da Yönetim Kurulu Başkanı olarak önemli yatırım ve projelere liderlik edecek.