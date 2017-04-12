Mattis: "Kimyasal Saldırıdan Suriye Rejiminin Sorumlu Olduğuna Şüphe Yok"

ABD Savunma Bakanı James Mattis, İdlib'deki kimyasal saldırı ile ilgili farklı değerlendirmeler yapılmasının doğru olmadığına vurgu yaparak, "Kimyasal saldırı kararının verilmesinden ve saldırının kendisinden Suriye rejiminin sorumlu olduğuna hiç şüphe yoktur." dedi.



ABD Savunma Bakanı Mattis ile ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, Pentagon'da, Suriye rejimine ait Şayrat Hava Üssü'ne ABD'nin düzenlediği füze saldırısıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.



İdlib'deki kimyasal saldırıyı kimin yaptığıyla ilgili kendi açılarından bir belirsizlik olmadığına dikkat çeken Mattis, "Kimyasal saldırı kararının verilmesinden ve saldırının kendisinden Suriye rejiminin sorumlu olduğuna hiç şüphe yoktur." şeklinde konuştu.



Öncelik DEAŞ, kimyasal silaha karşı "ölçülü" askeri karşılık



Mattis, bununla birlikte ABD'nin Suriye'deki önceliğinin değişmediğini, DEAŞ'ın yok edilmesinin ABD ulusal güvenliği açısından en önemli öncelik olmaya devam ettiğini vurgulayarak, "ABD'nin Suriye'deki askeri politikası değişmedi." ifadesini kullandı.



ABD'nin, kimyasal silah kullanımı konusunda oldukça hassas olduğuna işaret eden Mattis, "Kimyasal silahların kullanımını engellemek için ölçülü askeri karşılıklar vermeye devam edeceklerini" ifade etti.



Önleyici saldırıya yetki yok



Mattis ayrıca, Suriye'de yeni bir kimyasal silah saldırısı uyarısı alması durumunda önleyici bir saldırı yapmaya yetkili olmadığını vurgulayarak, yeni bir kimyasal saldırıya karşılık verilmesi için Beyaz Saray sürecinin devrede olacağını ima etti.



ABD Savunma Bakanı, Rusya'nın söz konusu kimyasal silah saldırısına dahil olup olmadığı konusunda ise kesin konuşamayacağını kaydetti.



Öte yandan CENTCOM Komutanı Votel ise Suriye'deki ana amaçlarının DEAŞ unsurlarını yok etmek olduğunu, saldırıya hedef olan sivillerin kasıtsız olarak vurulmuş olabileceğini ifade etti. DEAŞ karşıtı koalisyona ait unsurları korumak için ilgili müttefiklerle yakın çalıştıklarını da belirten Votel, gerekli koordinasyonu devam ettirerek amaçlarına ulaşacaklarına inandığını vurguladı.



Beyaz Saray'dan "sarin gazı" açıklaması



Sabah saatlerinde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, basın mensuplarını bilgilendirme toplantısında, İdlib'de sarin gazı kullanıldığı sonucuna net olarak ulaştıkları bilgisini paylaştı.



Sarin gazının kullanıldığını gösteren net deliller olduğunu ve bu gazın ancak Suriye rejimi tarafından kullanılmış olabileceğini anlatan yetkili, "Bölgedeki DEAŞ ve diğer terör gruplarının elinde sarin olduğunu gösteren bir değerlendirmemiz yok." dedi. Ellerindeki delillere göre bu saldırıyı bölgedeki devlet-dışı aktörlerin ya da bir terör örgütünün yapmadığını söyleyen yetkili, Suriye'nin (imzaladığı anlaşmaya uyarak) tüm kimyasal silahlarını elinden çıkarmadığının açıkça belli olduğunu vurguladı.



"Ruslar, orada olan bitenleri örtmeye çalışıyor"



Esed rejimiyle yakın askeri işbirliği içinde olan ve İdlib'deki saldırıdan muhalifleri sorumlu tutan Moskova yönetimini de suçlayan yetkili, "Sanıyorum Ruslar, orada olan bitenleri örtmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.



Aynı Beyaz Saray yetkilisi, askeri olarak birbirine bu kadar yakın çalışan iki unsurdan biri olan Ruslara, "Esed rejiminin kimyasal silah kullanımından nasıl haberdar olmadıklarının" sorulması gerektiğini de kaydetti.