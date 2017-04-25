MATSO, hazırladığı rapor ile ilçe ekonomisine ışık tutuyor

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından, Manavgat'ın bir yıl önceki sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını objektif bir şekilde ele alarak yapılan çalışmalara yön verme ve geleceğin sağlam temeller üzerinde kurulmasında kılavuz ve yol gösterici niteliği taşıyan "Ekonomik Rapor 2016" kitapçığı çıkarıldı. Kitapçık, Oda üyeleri ve yatırımcıların hizmetine sunuldu.

"Rapor kılavuz ve yol gösterici niteliği taşıyor"

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, "raporun Manavgat'ın sosyal, kültürel ve ekonomik yapısının ele alındığını belirterek ilçeye yatırım yapmak isteyenler içinde kılavuz ve yol gösterici niteliği taşıdığını söyledi. Başkan Boztaş, "Raporda Manavgat'ın sosyal ekonomik alt yapı kültürel konuları ile ilçenin geleceğini ilgilendiren temel konu başlıklarını da 15 alt başlıkta toplayarak derinlemesine ele aldık. Durum analizi ile ilçe ekonomisindeki gelişmeler raporumuzda belirtilirken Manavgat'ın uzun vadede sanayi-ticaret destekli ekonomik kalkınmasına yön verecek yeni açılımları da altı çizilen, vurgulanan ve önem verilmesi gereken bir konu olarak sayfamıza taşıdık" dedi.

Ekonomik Rapor'un mevcut durumları ortaya koymada, yapılan çalışmalara yön vermede ve geleceği sağlam temeller üzerinde şekillendirmede önemli bir işlevi yerine getirebileceğin altını çizen Boztaş,"Analitik değerlendirmelerle ilçedeki gelişmeler ve beklentiler üzerine kurgulamak ve bundan hareketle geleceği biçimlendirmede önemli olacak" diye konuştu.