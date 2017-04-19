Matisse Şapkalı Kadın

Artim Projects'te gerçekleşecek aktivite programlarında yerinizi alın.

Matisse Şapkalı Kadın

Artim Projects'te gerçekleşecek aktivite programlarında yerinizi alın.

Resim yapmayla iç içe birkaç saat geçirip aynı zamanda sosyalleşebileceğiniz tek günlük bir etkinliktir. Daha önce hiç resim yapmamış hatta fırça bile tutmamış olabilirsiniz. Gelin bu ilk deneyimin keyfini hep birlikte çıkaralım. 3 saat sonunda kendi yaptığınız tabloları isterseniz duvarınıza asabilir isterseniz sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Kullanacağınız tüm malzemeler Artim Projects tarafından temin edilecektir.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Artim Projects

Mekan Adresi : 1457 sok 35/A Alsancak İzmir

Başlangıç Saati : 20.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Matisse Şapkalı Kadın

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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