Matematik Projesiyle Yarışmaya Damga Vurdular

TÜBİTAK'ın, Ege Bölgesinde düzenlediği proje yarışmasında TED İzmir Koleji öğrencileri, matematik alanında Ege Bölge 2.'si oldu.



TED İzmir Koleji, TÜBİTAK'ın Ege Bölgesinde düzenlediği proje yarışmasında büyük bir başarı elde etti. 17-19 Nisan tarihinde Konak Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri İzmir Bölge Yarışmasında TED öğrencileri, Matematik projeleriyle yarışmaya katıldı. Öğrencilerin hazırladığı Matematik projesi, Ege Bölgesinin farklı okullarından 184 proje arasından ilk 16'ya seçildi. Zeynep Köseoğlu ve Zeynep Başaran'ın bu projeleri, daha sonrada 20 Nisan'daki ödül töreninde Matematik alanında Ege Bölge 2.'si oldu. Ayrıca yarışmalarda, öğrencilerin hazırladığı 6 Kimya, 17 Fizik, 11 Biyoloji, 16 Matematik projesi de ön elemeyi geçmeye hak kazandı. - İZMİR