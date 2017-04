Matematiğin Gözünden Imagınary

Fen Fakültesi tarafından Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi isimli mekanda düzenlenmektedir.



Açılış: 1 Mayıs 2017 Saat: 17.00



Üniversiteler ve Liseler için randevu detayları



"matematiğin gözünden IMAGINARY" gezici sergisi, her gün 60'ar dakikalık 3 ila 4 periyot halinde ve randevulu gezilebilmektedir. Sabah, 10: 00 - 11: 00 arası 1.periyot, 11: 00 -12: 00 arası 2. periyot. Öğleden sonra 13: 00 - 14: 00 arası 3. periyot, 14: 00 - 15: 00 arası 4. periyot, 15.00-16.00 arası 5. periyot, 16.00-17.00 arası 6. periyot. Her periyotta en fazla 30 öğrenci kabul edilmektedir.



Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi, her gün 10.00-19.00 saatlerinde açıktır.



Sergiyi ziyaret etmek için açılış tarihinin 10 gün öncesinden başlayarak hafta içi saat 10: 00 ila 17: 00 arası, telefonla (Anadolu Üniversitesi Matematik Bölüm Sekreterliği, 0222 335 05 80 / 4648) randevu alınabilir.



Sergi ücretsizdir.



Detaylar :



İl : Eskişehir



İlce : Inönü



Mekan : Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi



Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü



Başlangıç Saati : 01.05.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 14.05.2017 18: 00: 00



Kategori : Matematiğin Gözünden IMAGINARY



Tür : Sergi



Ücretlimi? : Hayır