Matematiğin Gözünden Imagınary

Fen Fakültesi tarafından Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi isimli mekanda düzenlenmektedir.

Matematiğin Gözünden Imagınary

Fen Fakültesi tarafından Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi isimli mekanda düzenlenmektedir.

Açılış: 1 Mayıs 2017 Saat: 17.00

Üniversiteler ve Liseler için randevu detayları

"matematiğin gözünden IMAGINARY" gezici sergisi, her gün 60'ar dakikalık 3 ila 4 periyot halinde ve randevulu gezilebilmektedir. Sabah, 10: 00 - 11: 00 arası 1.periyot,  11: 00 -12: 00 arası 2. periyot. Öğleden sonra 13: 00 - 14: 00 arası 3. periyot, 14: 00 - 15: 00 arası 4. periyot, 15.00-16.00 arası 5. periyot, 16.00-17.00 arası 6. periyot. Her periyotta en fazla 30 öğrenci kabul edilmektedir.

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi, her gün 10.00-19.00 saatlerinde açıktır. 

Sergiyi ziyaret etmek için açılış tarihinin 10 gün öncesinden başlayarak hafta içi saat 10: 00 ila 17: 00 arası, telefonla (Anadolu Üniversitesi Matematik Bölüm Sekreterliği, 0222 335 05 80 / 4648) randevu alınabilir.

Sergi ücretsizdir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Inönü

Mekan : Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi

Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü

Başlangıç Saati : 01.05.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 14.05.2017 18: 00: 00

Kategori : Matematiğin Gözünden IMAGINARY

Tür : Sergi

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Anadolu Üniversitesi, İşçi Bayramı, Eskişehir, Sekreter, 1 Mayıs, Mektep, Sabah, Lise, Türk, Kampüs
9