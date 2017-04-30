Matematiğin Gözünden Imagınary
Fen Fakültesi tarafından Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi isimli mekanda düzenlenmektedir.
Fen Fakültesi tarafından Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi isimli mekanda düzenlenmektedir.
Açılış: 1 Mayıs 2017 Saat: 17.00
Üniversiteler ve Liseler için randevu detayları
"matematiğin gözünden IMAGINARY" gezici sergisi, her gün 60'ar dakikalık 3 ila 4 periyot halinde ve randevulu gezilebilmektedir. Sabah, 10: 00 - 11: 00 arası 1.periyot, 11: 00 -12: 00 arası 2. periyot. Öğleden sonra 13: 00 - 14: 00 arası 3. periyot, 14: 00 - 15: 00 arası 4. periyot, 15.00-16.00 arası 5. periyot, 16.00-17.00 arası 6. periyot. Her periyotta en fazla 30 öğrenci kabul edilmektedir.
Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi, her gün 10.00-19.00 saatlerinde açıktır.
Sergiyi ziyaret etmek için açılış tarihinin 10 gün öncesinden başlayarak hafta içi saat 10: 00 ila 17: 00 arası, telefonla (Anadolu Üniversitesi Matematik Bölüm Sekreterliği, 0222 335 05 80 / 4648) randevu alınabilir.
Sergi ücretsizdir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Inönü
Mekan : Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi
Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü
Başlangıç Saati : 01.05.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 14.05.2017 18: 00: 00
Kategori : Matematiğin Gözünden IMAGINARY
Tür : Sergi
Ücretlimi? : Hayır