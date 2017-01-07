Matej Mitrovic'e Ödenen 4.2 Milyon Euro Gündem Oldu

Metin Albayrak: "Matej Mitrovic geleceğe dönük stratejik bir hamle"



Beşiktaş'ın Hırvatistan'ın HNK Rijeka takımından transfer ettiği Matej Mitrovic için açıkladığı 4.2 milyon Euroluk bonservis bedeli Siyah Beyazlı camianın gündemine oturdu.



Üstelik imza fotoğrafında Mitrovic'in yanında hiç bir yöneticinin olmaması da Beşiktaş adına şaşırtıcı bir durumdu. Çünkü daha önceki transferlerde böyle bir olaya da pek rastlanmamıştı.



Transfer görüşmelerinde yaptığı sıkı pazarlıklarla yalnız Türkiye değil tüm Avrupa'da bile tanınan başkan Fikret Orman'ın, adı medyada dört gün önce ortaya çıkan Mitrovic'i ertesi gün transfer etmesi ve üstüne üstlük 4.2 milyon Euro bonservis bedelini de kabul etmesi camiada farklı şekillerde değerlendirildi.



Avrupa piyasasında ismi çok fazla duyulmayan Mitrovic'in bu kadar yüksek bir bedelle alınmasının macera olduğunu düşünenler kadar 'başkan aldıysa vardır bir bildiği' şeklinde yorumlayanlar da oldu.



Hırvat stoper'in verilen paraya değip değmeyeceğini zaman gösterecek. Ancak bir gerçek var ki Mitrovic, Fikret Orman döneminde en yüksek bonservis ödenen 3. oyuncu olarak şu an için kayıtlara geçecek. Daha önce Demba Ba'ya 6 milyon Euro, Gökhan Töre'ye de 4.5 milyon Euro ödeyen Beşiktaş her iki oyuncudan da hem verim hem de kazanç anlamında istediğini elde etmişti.



Demba Ba'yı 13.5 Milyon Euro'ya Çin'e satan Beşiktaş, Gökhan Töre'den de bir sezonda 3 milyon Euro kiralama bedeli kazanmıştı. Şimdi de tüm düşünceler Mitrovic'in beklentilerin üstüne çıkması ve ileriki yıllarda verilen paranın 2-3 katına satılması şekilnde.



METİN ALBAYRAK: "MİTROVİC GELECEĞE DÖNÜK STRATEJİK BİR HAMLE"



Mitrovic'in bonservis bedelinin yüksek olmasına yapılan eleştirilere cevap veren Beşiktaş Scaout Ekibi Sorumlu Yöneticisi Metin Albayrak DHA'ya yaptığı açıklamada Hırvat oyuncunun geleceğe dönük stratejik bir hamle olduğunu söyledi.



Metin Albayrak Mitrovic'in bir anda gündeme düşen bir isim olmadığını belirterek. "Matej'in ismi medyaya düşüp ertesi gün de transferi gerçekleşince sanki bir anda olmuş bitmiş bir transfer algısı oluştu. İşin gerçeği biz bu ismi son güne kadar saklamayı iyi başardık. Mitrovic bir anda gündeme düşen bir oyuncu değil. Scout ekibimizin uzun süredir takip ettiği bir oyuncuydu. Tam 7 kez canlı olarak yerinde maçlarını izlediğimiz bir stoper. Geleceği parlak ve ileride daha iyi ücretler karşılığında satabileceğimiz bir oyuncu olarak düşünüyoruz O'nu.Almamız kolay da olmadı açıkçası. Çünkü Werder Bremen ve Real Sociedad ta Mitrovic'i istiyordu. Hatta HNK takımı biz pazarlıklarımızı bitirip anlaştığımızın ertesi günü Anderlecht'ten 5 milyon Euroluk teklif geldiğini ama bize söz verdikleri için reddettiklerini söylediler.



Bizim transfer stratejimiz belli.Tecrübeli oyuncular kadar geleceği parlak olan oyuncuları da alıp ilerde para kazanacağımız bir yol haritası oluşturmak istiyoruz. ve bu konuda tüm eleştirilere göğüs gererek bu tavrımızı sürdüreceğiz. Matej, eğer takıma ve arkadaşlarına uyum problemi çekmez ise kesinlikle çok başarılı olacak oyunu okuyabilen, iyi pozisyon alan ve agresif bir oyuncu, kendisinden çok umutluyuz" diye konuştu.



ALİ DANAŞ - ANTALYA / DHA