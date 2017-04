Matarasındaki Son Suyu Abdest Almak Için Kullanmış

EMRAH YAŞAR - Eskişehir Huzur Sevenler ve Destekleyenler Derneği'nin valilik işbirliğiyle başlattığı "Eski Şehrin Dirileri" adlı proje kapsamında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında terör örgütü PKK'nın silahlı saldırısı sonucu 42 yaşında şehit düşen polis memuru Mustafa Yavaş için kısa film hazırlandı.



Şehit Yavaş'ın hayatını yakınlarının gözünden anlatan kısa filmde, annesi Şaziye, babası Ahmet, ablası Aynur Onutur, eşi Ayşe Yavaş ve yakınlarının anılarına yer verildi.



Eskişehir Huzur Sevenler ve Destekleyenler Derneği Başkanı Necip Fazıl Şahin, AA muhabirine, Eskişehirli şehitlerin anılarını yaşatmak, geride kalan ailelere kalıcı bir anı bırakmak amacıyla kısa film projesi hazırladıklarını belirterek, "Eskişehir Valiliği ve derneğimiz işbirliğinde ailelerden izin alarak, 20 asker ve polis memuru şehidimizin anıları ve hayat hikayelerinin yer aldığı otuzar dakikalık kısa filmler hazırlıyoruz. Bu filmler ailelerine teslim ediliyor. Önümüzdeki günlerde tümü tamamlandıktan sonra filmlerin, ulusal ve yerel televizyon kanallarında yayınlanması için girişimlerde bulunacağız." ifadesini kullandı.



Bu tür çalışmaların şehit yakınları ve aileleri için son derece anlamlı olduğuna inandıklarını anlatan Şahin, şöyle konuştu:



"Ülke savunmasında, gözlerini kırpmadan canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizin hatıralarına saygı göstermek, biz ve bizden sonra gelecek kuşaklar için de son derece önemlidir. Her zaman şehit aileleri ve gazilerimizin yanında yer aldık. Onların dertleriyle dertlendik. Sevinçleriyle sevindik. Bu vatan bizim. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, birliğimizi ve dirliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Şehitlerimizi sadece bu kısa filmlerle değil hayatımızın her anında minnet ve şükranla anacağız."



"Nerede bir bayrak görse fotoğraf çekinirdi"



Çekilen kısa filmde şehidin annesi Şaziye Yavaş, "Sağlıklı, aklına koyduğunu yapan, hareketli ama itaatkar" diye tanımladığı şehit oğlu Mustafa Yavaş'ın o dönem imam hatip mezunlarının pek tercih edilmemesine karşın polis olmayı başardığını söyledi.



Anne Yavaş, "Nasip işte, kazandı. Bir yıl falan almadılar, bekledi. Hatta inanmamıştık, herhalde kazanmadı diye. Sonra da özel harekata kaydoldu. Nerede bir bayrak görse fotoğraf çekinirdi. Değer verirdi. Küçük bir meclis, cemiyet olsa bayrak asardı. 'Biz evimize dönmeyelim, yeter ki vatan sağ olsun' demişti." ifadesini kullandı.



"Böyle bir iman sahibi insanın vatan sevgisi de büyük oluyor"



Kısa filmde oğluyla ilgili konuşan baba Yavaş da "Başarılı bir çocuktu. Hastalığı olmadı hiç. Okullarını rahatlıkla bitirdi. Eşiyle okulda birbiriyle anlaşmışlar, konuşmuşlar. Zaten aynı yerde oldukları için... İyi bir evlilik yaptılar. Fevkalade geçindiler. Evlatları var 3 tane. 2 kızı, 1 oğlu. Onun alnına şehitlik yazılmış. Kimse bir şey diyemez." ifadelerini kullandı.



Abla Aynur Onutur ise kardeşi Mustafa'yı küçüklüğünde hep sırtında taşıdığını hatırladığını söyledi. Onutur, "Kardeşimin, ufak tefek, minyon bir bebekliği vardı. Onu hep sırtımda taşırdım. Ben de eşimi kaybettim. Çocuklarım çok küçüktü. En küçük kızım 8 yaşındaydı. Onlara ikinci baba oldu Mustafa. Onda öyle güçlü bir iman vardı ki… Vefatından sonra arkadaşlarından duydum. Dağda operasyona gittiklerinde herkesin yanında çok küçük bir su şişesi bulunurmuş döneceği zamana kadar su ihtiyacını gidermek için. Kardeşim onu abdest almakta kullanmış. İşte böyle bir iman sahibi insanın vatan sevgisi de büyük oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



Şehidin eşi Ayşe Yavaş ise polis okuluna başladıktan yaklaşık 3 ay sonra aynı sınıfta eğitim gördükleri şehit Mustafa Yavaş ile 3 Haziran 1994'te evlendiklerini anlatarak, "Vatan sevgisi imandandır' derdi. İşini çok seviyordu, donanımlıydı, başarılıydı. Bağdat'a, Pakistan'a eğitim vermeye gitti. En son gittiğinde dedim ki 'Biraz bana da zaman ayır artık.' Dedi ki asla şimdi olmaz. 'Devletimin şu an bana ihtiyacı var' dedi. Yaralandığında hastanede yanına gittim, ilk söylediğim şey 'Selamunaleyküm aşkım' oldu. Çünkü o bize eve girip çıkarken mutlaka selam verilmesini öğretmişti. Sonra şehit oldu." dedi.



Şehidin o dönemdeki amiri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Abdullah Dündar da şehidin her zaman alçak gönüllü bir insan olduğunu, polis eğitiminde önemli görevler yaptığını kaydetti.



Şehit Mustafa Yavaş, 10 Kasım 2015'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Şemdinli yolu güzergahında PKK terör örgütü üyeleri tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesinde 1 Aralık 2015'de şehit olmuştu.