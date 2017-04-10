Mat'tan İdlib'e İlaç Yardımı

Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneğince (MAT) temin edilen ilaç ve tıbbi malzemeler, Beşşar Esed rejiminin İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun beldesine yönelik kimyasal saldırısında yaralanan Suriyelilere gönderildi.



MAT Başkanı Bahattin Özer, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Manisa Temsilciliğinde düzenlenen toplantıda, sivilleri hedef alan rejimin, kimyasal gaz kullanarak katliam yaptığını söyledi.



İdlib yakınlarındaki Han Şeyhun bölgesine yönelik kimyasal saldırıda çoğunluğu çocuk çok sayıda masum Suriyelinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Özer, "Suriyeli kardeşlerimizin ilaç ihtiyacı olduğunu öğrenince arkadaşlarımızla çalışma başlattık. Solunum tedavisiyle ilgili topladığımız ilaç ve tıbbi malzemeleri İdlib'deki yaralılara ulaştırılmak üzere İHH yetkililerine teslim ettik." dedi.



İHH Manisa Temsilcisi Necmettin Okumuş ise Suriye'deki iç savaşta masum insanların üzerine bombalar atıldığını ifade etti.



Esed güçlerinin İdlib'de kimyasal saldırı düzenlediğini hatırlatan Okumuş, "Çocuklar, masumlar, mazlumlar nefessiz kaldı. Acil ihtiyaç ilaç malzemesi gerekiyordu. Bu anlamda biz Manisa'dan elimizden geldiğince o bölgeye yardım yapmak için duyurularımızı yaptık. MAT bu anlamda ilaç desteğinde bulundu. Kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.