Masumlar Apartmanı İnci diziden ayrılıyor mu? Farah Zeynep Abdullah diziden çıktı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Masumlar Apartmanı İnci diziden ayrılıyor mu? Farah Zeynep Abdullah diziden çıktı mı?

Masumlar Apartmanı İnci diziden ayrılıyor mu? Farah Zeynep Abdullah diziden çıktı mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

TRT 1'in büyük bir beğeniyle izlenen Masumlar Apartmanı dizisi dün akşam mükemmel oyunculuklarıyla izleyenleri mest etti. Dizinin başrol oyuncusu İnci'nin Han karakterine boşanma davası açması kafaları karıştırdı. Peki, Masumlar Apartmanı İnci diziden ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı'nda Farah Zeynep Abdullah diziden çıktı mı?

TRT 1'in büyük bir beğeniyle izlenen Masumlar Apartmanı dizisi dün akşam mükemmel oyunculuklarıyla izleyenlerimest etti. Dizinin başrol oyuncuları arasında yer alan ve İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın Han karakterine boşanma davası açması kafaları karıştırdı. İnci'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Peki, Masumlar Apartmanı İnci diziden ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı'nda Farah Zeynep Abdullah diziden çıktı mı? İşte detaylar haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI FARAH ZEYNEP ABDULLAH DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Masumlar Apartmanı İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrıldığı hakkından açıklama bulunmamaktadır.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, sonunda Naci'yi doktora götürür ancak hiç beklemediği bir durumla karşılaşır ve panikler. Safiye ise evde Okşan'la baş etmeye çalışırken bir yandan da Anıl'dan öğrendiklerinin şoku içindedir. Her zamanki gibi Gülben duruma el atar fakat işler daha da karışır. Han, başına gelecekleri kabullenmiş, artık kaçınılmaz sonu geciktirme derdindedir. İnci'yle baş başa şehirden biraz uzaklaşmak ister. Gittikleri yerde İnci'nin söylediği şey ise içinde bulunduğu çıkmazın karanlığına güneş gibi doğar.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Abdullah Gül Ruhsar Pekcan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Özcan Deniz Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Masumlar Apartmanı İnci diziden ayrılıyor mu? Farah Zeynep Abdullah diziden çıktı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 20:19:15. #1.15#

title