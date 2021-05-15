Masumlar Apartmanı 34. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle!

Masumlar Apartmanı 33. bölüm full izle! Masumlar Apartmanı 33. bölüm tamamı izle! TRT1 ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 34. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle!

Masumlar Apartmanı 33. bölüm full izle! Masumlar Apartmanı 33. bölüm tamamı izle! TRT1 ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 34. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, sonunda Naci'yi doktora götürür ancak hiç beklemediği bir durumla karşılaşır ve panikler. Safiye ise evde Okşan'la baş etmeye çalışırken bir yandan da Anıl'dan öğrendiklerinin şoku içindedir. Her zamanki gibi Gülben duruma el atar fakat işler daha da karışır. Han, başına gelecekleri kabullenmiş, artık kaçınılmaz sonu geciktirme derdindedir. İnci'yle baş başa şehirden biraz uzaklaşmak ister. Gittikleri yerde İnci'nin söylediği şey ise içinde bulunduğu çıkmazın karanlığına güneş gibi doğar.

MASUMLAR APARTMANI 34. BÖLÜM FRAGMANI İZLE