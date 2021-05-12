Masumiyet bugün yok mu? Masumiyet neden yok?

Hülya Avşar , Deniz Çakır, Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Masumiyet ne zaman? Masumiyet gün mü değiştirdi? Masumiyet yeni bölüm ne zaman? Masumiyet bugün yok mu? Masumiyet neden yok?

Hülya Avşar , Deniz Çakır, Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Masumiyet ne zaman? Masumiyet gün mü değiştirdi? Masumiyet yeni bölüm ne zaman? Masumiyet bugün yok mu? Masumiyet neden yok?

MASUMİYET BUGÜN NEDEN YOK?

FOX ekranlarında yayınlanan Masumiyet dizisi gün değiştirdi. Her hafta Çarşamba günleri yayınlanan Masumiyet 17 Mayıs Pazartesi günü itibari ile ekranlara gelecek. Masumiyet yeni bölümleri artık Pazartesi günleri ekranlarda.

MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hale'nin planıyla köşeye sıkışan İsmail, kendi ağzıyla suçunu itiraf etmek ve teslim olmak zorunda kalır. İsmail'in şok itirafıyla yer yerinden oynarken, Umut'un o gece olay yerinde olduğunun tespit edilmesiyle davanın seyri değişir. Bahar ve Ela ortaya çıkan şok gelişmelerle sarsılır, birbirlerinden habersiz aynı gerçeği arayan anne kız, gerçekler ve yalanlar arasında arafta kalır.İsmail'in gölgesinden kurtulan Hale ve İlker için ise vakit, karanlık aile geçmişleriyle hesaplaşma vaktidir. İsmail'in yıllarca gözlerden saklamayı başardığı hastalıklı dünyası göz önüne serilirken İlker, İrem ve Ela arasındaki dengeler bir kez daha değişir. Harun'un gizli gündemleri ise saklı kalmış bambaşka gerçekleri su yüzüne çıkarmak üzeredir.Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.